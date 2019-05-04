Юрий Башмет показал новую версию спектакля по мотивам «Евгения Онегина»

Представление состоялось в знаменитом Волковском театре Ярославля в рамках XI международного музыкального фестиваля Юрия Башмета. Именно здесь же, в Ярославле, в 2010 году и прошла премьера этого спектакля, но играли его тогда на набережной Волги, на открытой эстраде Художественного музея. С тех пор как только не менялась конфигурация спектакля! На премьере текст Пушкина читали Олег Меньшиков и Ксения Раппопорт. Затем в чтецы вливались Сергей Безруков, Константин Хабенский, Янина Колесниченко, Ксения Глинка, Алексей Кравченко, Ольга Литвинова. Хор то появлялся, то исчезал. А число певших в спектакле упомнить и вовсе затруднительно. Динара Алиева и Оксана Волкова начинали, это вот уж точно.



Жаля Исмаилова (Татьяна)

Теперь в спектакле из тех, кто более-менее часто пел в нем, остались Жаля Исмаилова (Татьяна), Илья Кутюхин (Онегин) и Олег Цыбулько (Гремин). Исмаилова за эти годы стала значительно увереннее играть, именно в актерском смысле, и дикция стала поразборчивей. Ее сопрано по-прежнему звучно и полетно. Кутюхин так не получил партии Онегина в Большом театре, да и у Башмета он по-прежнему и звучит и выглядит как новичок. Причины не понятны. Порой вообще неясно, кого он играет — он неубедителен и как циник, и как раскаявшийся циник. Все Ленские и Татьяны перепевают его, он просто не выглядит достойным визави. Уж очень невзрачен, что очевидно противоречит тексту. С этим что-то надо делать.



Жаля Исмаилова (Татьяна) и Илья Кутюхин (Онегин)

А вот к Цыбулько никогда не было никаких претензий — его бас надежен, основателен, что у Башмета, что в Большом. Он не слишком артистичен, но как раз это и требуется от Гремина, так прописано и у Пушкина, и у Чайковского. Цыбулько абсолютно на своем месте. Анастасия Бибичева (Ларина) и Ирина Чистякова (Няня) и играют драматически точно, и поют замечательно.

Прежде чем перейти к прочим, стоит подчеркнуть главное. Это — не опера «Евгений Онегин». Это не концертное исполнение, и даже не фрагменты оперы. Юрий Башмет и режиссер «Геликона» Илья Ильин создали короткую полуторачасовую композицию из главных арий и ансамблей оперы «Евгений Онегин», спрессовав все по максимуму, и при этом сохранив сюжетную линию (тут помогают как раз чтецы), и оставив героев в их исторических костюмах. Никакого авангарда. Только популярное достоверное изложение для тех, кому 4-часовая опера Чайковского не по зубам, и даже сюжет они не в состоянии понять. Зато тут поют отличные певцы из Большого и Мариинки, играет отличный (да-да, именно тут он такой) оркестр «Новая Россия» и читают знаменитые актеры. Это поп-продукт, сделанный качественно и предназначенный для очень широкого круга зрителей. Непосвященные легко понимают все (почти) изгибы сюжета, слушают великие арии в исполнении отличных певцов, и видят перед собой известных актеров. Шансов, что кто-либо уйдет через полтора часа уставшим и со словами «ничего не понятно» - нулевые. Так и задумано. Успех других авторских композиций Башмета на темы опер «Кармен», «Пиковая дама» и «Севильский цирюльник» доказал, что людям это нужно.



Карина Хэрунц (Ольга), Юрий Городецкий (Ленский), Жаля Исмаилова (Татьяна) и Илья Кутюхин (Онегин)

Ольгу сейчас поет меццо Карина Хэрунц, выпускница МГК, училась в Молодежной программе Большого у Вдовина, на широкую публику засветилась в телепроекте «Большая опера» 2016 года. Если на первом появлении в спектакле Башмета еще была заметная некая робость, то теперь Карина поет уверенно. У нее фантастической красоты голос, которому в этой роли только чуть-чуть не хватает ольгиной романтики. Карина Хэрунц вжита в образ, у нее отличная дикция (школа Вдовина очевидна), и она тут явное украшение всего спектакля. Что и говорить.



Дуэль Онегина и Ленского

Странные чувства снова оставил Юрий Городецкий в роли Ленского. К его голосу никаких вопросов — роскошный светлый тенор, полетный и красивый, особенно в верхних регистрах. Столько, сколько аплодировали Городецкому после «Что день грядущий мне готовит», не аплодировали, кажется, у Башмета больше никому. Он молод, у него роскошная шевелюра (не «до плеч», как у Пушкина, но все же). Он поет как молодой, и это здорово — надоело слушать в этой роли старческие голоса, или молодые, но стилизованные под стариков а-ля Козловский, при всем уважении. Но откуда этот вечно испуганный взгляд? Откуда эта робость, эта неуверенность во всем? Ну никак не согласуется это поведение с пушкинским Ленским:

Красавец, в полном цвете лет,

Поклонник Канта и поэт.

Он из Германии туманной

Привез учености плоды:

Вольнолюбивые мечты,

Дух пылкий и довольно странный,

Всегда восторженную речь

И кудри черные до плеч.

Восторженный вольнолюбец! Хипстер и диссидент, максималист и идеалист. Ничего этого из игры Городецкого не следует. Он ходит будто затравленный, и боится дуэли больше Онегина. Словом, это очень-очень сыро. И спасает только голос белорусского тенора, он хорош.



Константин Хабенский

Хабенский с женой пока не выглядят дуэтом, хотя в этой постановке появляются вместе минимум с 2015 года. Хабенский все тянет на себе, ему не привыкать. Сардоническую иронию Пушкина он понимает, но донести в полном объеме все-таки побаивается, - как бы не перетянуть одеяло на себя. Поэтому доносит искрящийся юмор Пушкина строго дозированно, не призывая зрителя поиронизировать вместе с ним (многие в зале и не поняли даже иронию автора!), - но скорее с интонациями летописца. Впрочем, тексту «Евгения Онегина» вообще не везет с современными язвительными интонациями, - разве что Римас Туминас решился в театре Вахтангова подступиться к этой задаче, прочитать юмор Пушкина «как сегодня», да и то не все получилось. А уж как некоторые «звезды» читали в «год литературы» этот текст на голубом глазу, безо всякого понимания контекста… Лучше не вспоминать. У Хабенского тоже пока не получилось, но он - хотя бы попытался. Кое-какие искрящиеся пузырьки пушкинского ума и юмора он донес, и то хорошо. А уж Ольга Литвинова читала это словно диктор радио зачитывает заявление Политбюро ЦК КПСС.



Юрий Городецкий (Ленский), Ольга Литвинова, Юрий Башмет, Константин Хабенский, Карина Хэрунц (Ольга)

Зато сколько было аплодисментов, сколько искреннего удовольствия публики от приобщения к великому шедевру! Вот за этим Башмет и делает этот проект. Оркестр вышколен до невозможности, наигран и опытен. Татьяна и Ольга тут выглядят достаточно живо — разница их темпераментов считывается сразу. Что же касается пары Онегина и Ленского, то я бы предпочел слушать Жилиховского и Романовского, - они в этом спектакле смотрелись гораздо драматичнее и ярче, чем Кутюхин и Городецкий, увы.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Рада ЛАМБРИНИ