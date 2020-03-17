Билли Айлиш начала работу над вторым альбомом

Финнеас раскрыл эту новость в интервью Vulture.

«Мы начали работать над новым альбомом, и я думаю, что лучшее, что мы можем сделать, это держаться подальше от всех. Первый альбом был довольно чистым по своему замыслу. Мы не собирались писать дорогой альбом. Нашей единственной целью было сделать альбом, который нам понравился, и сыграть его вживую. Я думаю, что это все то же, что мы собираемся сделать для второго альбома. Все остальные вещи являются побочными эффектами».



Билли и Финнеас

Во время American Music Awards Финнеас также сказал Billboard, что музыка Айлиш идет в «экспериментальном» направлении.

«Мы просто пытаемся рассказать обо всем этом, и мы немного экспериментальны. Я думаю, что если вы не пытаетесь что-то изменить, вы не эволюционируете. Поэтому я думаю, что мы просто пытаемся охватить все, чем мы гордимся, в нашей музыке, а также просто пробовать что-то новое, экспериментировать и давать людям то, чего они ждут».

Учитывая, что на днях Билли Айлиш перенесла даты своего мирового турне из-за проблем с коронавирусом, у Айлиш будет время поработать над новым материалом.