«Фантастическая Кармен» Башмета: сопереживание и воспоминания

4 февраля на сцене столичного театра «Геликон-Опера» была представлена «Фантастическая Кармен» в авторской версии Юрия Башмета, в режиссуре Павла Сафонова и световом решении Дениса Енюкова. Драматическую линию спектакля предстояло воплотить актёрам театра (Евгений Стычкин, Ольга Ломоносова, Михаил Трухин), солистам оперы (Ирина Шишкова, Олег Цыбулько, Максим Пастер), солистам балета (Екатерина Шипулина, Руслан Скворцов, Александр Волчков). Спектакль шёл в сопровождении оркестра «Новая Россия». Дирижировал маэстро Юрий Башмет. Впервые этот спектакль был показан в рамках Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи в 2015 году. И вот теперь этот спектакль предстал перед зрителями в программе фестиваля искусств Юрия Башмета в Москве – 2020.



Актерская триада: Евгений Стычкин, Михаил Трухин, Ольга Ломоносова

Несколько охладил пыл ожиданий открывшийся вид больничной палаты, эти унылые стены в белой плитке, которой теперь и не сыскать, весь этот больничный антураж лечебницы для душевнобольных. Действие идёт как бы с конца, когда режиссёр Хосе во время съёмок актрисы Карменситы приревновал и убил её. И вот теперь он переживает все последствия содеянного в лечебнице. Доктор помогает Хосе пройти путь от беспамятства к осознанию своего кровавого преступления.

Фоном на этом пути служат оперные арии, балетные сцены, музыка, прекраснее которой нет, всего того, что ассоциируется с «Кармен» Ж. Бизе. Тем не менее, «привязка» ко времени, к великим артистам прошлого, несомненно, существует. Кармен (Екатерина Шипулина) неудержимо напоминает всем своим обликом Майю Плисецкую и тот спектакль, созданный специально для неё, шедший на сцене Большого театра, а назывался он «Кармен-сюита» на музыку Ж. Бизе и Р. Щедрина. Это была та же самая история, но без больничных палат и докторов, потому что это была история любви, история жизни души человеческой в момент драматических переживаний, трагических испытаний. И вот теперь, по прошествии уже многих лет, даже напоминание о великой Плисецкой в образе Кармен даёт пищу размышлениям. Мысли обращаются к жизненной истории, к её сценическому воплощению, к проживанию этой жизни современными зрителями.



Балетный дуэт: Руслан Скворцов и Екатерина Шипулина

Нет спору, такой фон имеет право на существование как художественный приём раскрытия основного содержания. Надо сказать, что это помогает расширить временные рамки повествования. Особенно это удалось в спектакле и было тепло принято публикой в партии Хосе, исполненной Максимом Пастером. Голос певца, лирический тенор очень красивой тембровой окраски, весь облик исполнителя говорили нам о прошлых драматических переживаниях, об утрате прекрасной мечты, которая теперь продолжает жить в его воспоминаниях, навечно поселившись в его душе.



Тенор Максим Пастер и актриса Ольга Ломоносова

Главную героиню «Фантастическую Кармен» воплотила на сцене меццо-сопрано Ирина Шишкова. Да, весь облик прекрасной актрисы, её голос, роскошное меццо-сопрано с бархатными низами, с завораживающим тембром, безусловно, вписывались в представления о фантастической Кармен, образ был узнаваем. Подкупало некое благородство в звучании партии в исполнении Ирины Шишковой. Невольно вспомнился рассказ И.С. Козловского о том, как исполняла партию Кармен великая Обухова. Со слов певца, Обухова просто выходила на сцену и пела, не бегала босиком по сцене, не кидала на пол корки апельсина, а просто пела. Вот ведь, и такие загадки голоса человеческого имеют место быть!



Меццо-сопрано Ирина Шишкова

Да, но что же дало нам воплощение на сцене театра «Геликон-Опера» авторской версии Юрия Башмета «Фантастической Кармен»? Ностальгические воспоминания о прекрасных Кармен на наших сценах? Да, безусловно, так! Тем не менее, зададимся вопросом, многие ли из сидящих в зале видели и слышали тех самых Кармен недавнего прошлого? Да уж, совсем немногие. Тогда эти прекрасные воспоминания для кого? Ну, конечно, прежде всего, для себя, любимого. Но если автор версии, маэстро Юрий Башмет, нашёл возможным и счёл полезным рассказать зрителям о своей фантастической Кармен, то такой опыт, такое обращение к зрителю, безусловно, удача.



Выход на аплодисменты

Постановка относится к 2015 году, ее показывали в Москве в 2019 году, и теперь спектакль снова показан столичным зрителям. Наверное, маэстро Юрий Башмет очень строго отбирал то, что можно представить на своём первом московском фестивале. Тот факт, что «Фантастическая Кармен» в версии Юрия Башмета вошла в программу первого московского фестиваля искусств-2020 говорит о многом: видимо, этот опус особенно дорог и близок самому маэстро, видимо, это то лучшее, чем хочется поделиться с друзьями, услышать их мнение, вызвать у них сопереживание. В таком случае, всё получилось, успех достигнут.

Людмила КРАСНОВА