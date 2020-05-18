Netflix снял комедию про «Евровидение»

Актеры играют вымышленных участников из Исландии, которые мечтают покорить зрителей и занять первое место.

Ларс (Ферелл) и Сигрид (Макадамс) в костюмах, стилизованных под викингов, или кого-то из персонажей фэнтези-сериала "Игра престолов", исполняют песню "Volcano man" среди ледников, на вершине скалы и в черной пустыне.

Известно, что в картине Дэвида Добкина ("Судья" с Робертом Дауни-младшим) появится звезда "Красавицы и чудовища" Дэн Стивенс в роли Александра Лемтова (прообразом стал певец Сергей Лазарев). Ожидается, что исполнитель из России будет одним из главных соперников Ларса и Сигрид.

В комедии также приняли участие Пирс Броснан и певица Деми Ловато.

Выход фильма состоится на платформе Netflix 26 июня.