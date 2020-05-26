Николай Басков снял аниме про «Заразу»

Сама композиция была записана еще до введения режима самоизоляции, однако музыкант счет, что как раз на карантине можно создать замечательный ролик на произведение Антона Пустового.

«Пока многие из вас осваивали кулинарные рецепты, учили языки и тренировали тело, мы создавали для вас анимационный клип», - иронизирует Николай Басков.



Николай Басков

Режиссер Дима Литвиненко перенес любовную историю в мультипликационный формат, а героями драмы сделал насекомых. Так главным персонажем и певцом стал упитанный мотылек с человеческим лицом. На протяжении всего сюжета идет реклама. Особенно органично смотрится продвижение презервативов.

«А была ли любовь? Могла ли эта история сложиться иначе? Должны ли мы без оглядки отдаваться на волю чувств? Все ли средства хороши для достижения цели? Здесь есть, над чем поразмыслить, и есть, что обсудить».