Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения 2020»

В церемонии приняли участие заммэра Тель-Авива Zippi Brand Frank, хозяин предыдущего конкурса, и мэр Роттердама Ahmed Aboutaleb, принимающего будущий конкурс.

35 из 41 участвующих вещательных компаний были отобраны для участия в любом из двух полуфиналов (17 в первом, 18 во втором полуфинале).

По 10 стран из каждого полуфинала присоединятся к странам «Большой пятерки» (Франция, Германия, Италия, Испания, Соединенное Королевство) и стране-хозяйке в суперфинале 16 мая.

Церемония прошла под контролем исполнительного супервайзера Джона Йола Санда и управляющего директора Digame Томаса Нидермайера.

Первый полуфинал (будет транслироваться 12 мая)

Первая половина



Австралия

Беларусь

Ирландия

Литва

Северная Македония

Россия (Первый канал)

Словения

Швеция

Вторая половина



Азербайджан

Бельгия

Хорватия

Кипр

Израиль

Мальта

Норвегия

Румыния

Украина

Второй полуфинал (будет транслироваться 14 мая)

Первая половина



Австрия

Чехия

Эстония

Греция

Исландия

Молдова

Польша

Сан - Марино

Сербия

Вторая половина

Албания

Армения

Болгария

Дания

Финляндия

Грузия

Латвия

Португалия

Швейцария

Евровидение 2020 пройдет 12, 14 и 16 мая в Роттердаме, Нидерланды.