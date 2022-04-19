Фестиваль Башмета в Ярославле объявил программу

За 14 лет существования Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета уже стал неотъемлемым символом весеннего Ярославля. На самые разнообразные концерты форума традиционно съезжаются слушатели из самых дальних уголков России и Зарубежья. В этом году фестиваль по-прежнему сохранил свой международный статус, а афиши пестрят россыпью звездных имен и жанров.

Юрий Башмет, Евгений Миронов, Ильдар Абдразаков, Андрей Мерзликин, Владимир Стеклов, Юстус Франтц, артисты из Германии, Бельгии, Эквадора и Тайваня, вечера классической музыки и музыки эпохи Барокко, а также уникальные театральные постановки – все это ждет публику на майском празднике искусств.



Юрий Башмет

«Каждый год я с нетерпением жду весны, майских каникул, когда, наконец, смогу приехать в Ярославль – небольшой город с богатой историей. Для меня это не просто фестиваль, а настоящее музыкальное событие: каждый год – это новая концертная программа, новые артисты, новая молодежь, которая принимает участие в наших проектах и, конечно же, любимая публика. Очень приятно, что и в этом году к нам приедут зарубежные артисты», - отмечает маэстро Башмет.

При этом фестиваль в Ярославле всегда отличает особая атмосфера, а также тонкость в выборе концертного репертуара: неслучайно именно здесь неоднократно проходили мировые премьеры сочинений современных композиторов, многие из которых приезжали в Россию впервые и неизменно находили самую теплую поддержку у российской публики. Каждый концертный вечер фестиваля – событие, каждое концертное исполнение – уникально.

В программе фестиваля этого года – семь больших концертных вечеров в концертных и театральных залах Ярославля.

Гала-концерт открытия фестиваля состоится 2 мая на сцене Ярославской филармонии и будет посвящен академической музыке советской эпохи – той, которая на концертных площадках страны звучит незаслуженно редко. Публике представят Первую часть из Камерной симфонии для струнных и литавр армянского композитора Эдварда Мирзояна, Концертино для скрипки и струнных Моисея Вайнберга, Концерт для фортепиано, струнных и литавр Галины Уствольской и Сюиту на слова Микеланджело Дмитрия Шостаковича. Солистами вечера выступят один из лучших басов современности, лауреат двух премий «Грэмми» и «Золотой маски» Ильдар Абдразаков, заслуженный артист России Николай Саченко (скрипка) и пианистка из Бельгии/Тайваня Ю-Фень Чан. Маэстро Башмет же займет место за дирижерским пультом своего Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

3 мая в Ярославле – традиционный вечер музыки для духовых инструментов. Гостем фестиваля в этот раз станет Духовой квинтет Российского Национального оркестра в составе: Максим Рубцов (флейта), Ольга Томилова (гобой), Сергей Елецкий (кларнет), Андрей Шамиданов (фагот), Алексей Серов (валторна)и Елена Кузнецова (фортепиано). В программе концерта – сочинения Бизе, Лядова, Данци и Тюйе.

Одним из самых запоминающихся станет вечер 4 мая, когда в рамках фестиваля в формате open air будет представлено поистине масштабное полотно: хоровая опера народного артиста России Александра Чайковского «Сказ о Борисе и Глебе». Уникальная постановка Павла Сафонова, в исполнении которой задействованы свыше 200 человек, пройдет в стенах Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника – настоящей визитной карточки Ярославля. В центре сюжета оперы, опирающегося на древнерусские источники XII века, – убийство младших сыновей князя Владимира Крестителя.

События хоровой оперы отсылают к трагическому фрагменту истории между кончиной великого князя Владимира «Красно Солнышко», крестителя Руси и правлением его сына Ярослава Мудрого, который, как принято полагать, основал город Ярославль. Основой для сюжета оперы стали памятники древнерусской литературы «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора Летописца (примерно 1080 г.) и «Сказание о Борисе и Глебе» Иакова Черноризца (примерно 1115 г.). В роли Ярослава Мудрого выступит артист театра и кино Андрей Мерзликин, за дирижерский пульт оркестра «Новая Россия» и сразу пяти хоров встанет дирижер Фредди Кадена (Эквадор).

5 мая в Концертно-зрелищном центре «Миллениум» - новый взгляд на знаменитую оперу Моцарта «Волшебная флейта». В основе музыкально-драматического спектакля «Волшебная флейта. Путешествие» создатели рассказывают собственную версию последнего периода жизни великого композитора: не лишенную мистики, но обнадеживающую, в основе которой – все, что было в жизни Моцарта. Его дар, страсть к творчеству, и стремление отдавать музыке все физические и жизненные силы без остатка.

В главных ролях постановки – актеры театра и кино Владимир Стеклов и Надежда Лумпова. За пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» - всемирно известный немецкий дирижер, пианист, педагог и общественный деятель, чье имя стало синонимом абсолютной преданности и беззаветного служения музыке – Юстус Франтц.

6 мая в Ярославле пройдет вечер барокко, в этом году получивший название «Folia-Folies» (Фолии или Безумства). Изящную программу из музыки Вивальди, Корелли, Люлли, Телемана, Рамо и других композиторов живописной эпохи исполнят скрипачи Евгений Субботин и София Ковалёва, Сергей Полтавский (альт), Леонид Бакулин (контрабас), Иван Бушуев (флейта), Александра Коренева (клавесин), Екатерина Мочалова (мандолина, домра), Ася Гречищева (лютня) и Григорий Кротенко (виола да гамба).

Сам же маэстро Башмет в этот день посетит Рыбинск, где во дворце культуры «Вымпел» состоится концерт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под его управлением.

На гала-концерте закрытия 7 мая прозвучит премьера фестиваля – спектакль-концерт «Волоколамское шоссе» по мотивам одноименной пьесы Хайнера Мюллера. В концерте примут участие народный артист России Евгений Миронов, артисты Мастерской Дмитрия Брусникина и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением маэстро Башмета, в исполнении которого прозвучат фрагменты из сочинений Шостаковича и Барбера. Режиссер-постановщик концерта – Заслуженная артистка России, режиссер МХТ им. А.П.Чехова Марина Брусникина.

На написание пьесы Мюллера вдохновила одноименная повесть Александра Бека о цене победы советских войск под Москвой зимой 1942 года. Обращение к этому эпическому тексту - попытка разобраться в нашем непростом и великом прошлом. Зритель увидит события 70- летней давности глазами немецкого автора.

Традиционно большое внимание на фестивалях маэстро уделяется образовательным проектам. Так, получит свое развитие Международная духовая академия, в рамках которой уже в шестой раз в Ярославле пройдут мастер-классы по медным и деревянным духовым инструментам, а также состоится уже Четвертая Международная академия Барокко – уникальный шанс для одаренных музыкантов поучаствовать в мастер-классах и занятиях признанных профессионалов музыкального искусства. Кроме того, во время фестиваля состоится один из отборочных туров во Всероссийский юношеский симфонический оркестр маэстро Башмета – уникальный коллектив, который в этом году отмечает свой первый крупный юбилей – 10 лет со дня основания. Музыкальные академии проходят в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» при поддержке Фонда Президентских Грантов.

Также уже в четвертый раз пройдет Школа молодых журналистов, освещающих события культурной жизни и академического искусства в региональных СМИ. Кроме того, перед концертами пройдет цикл преконцертов – бесплатного музыкального лектория, в рамках которого знаменитые музыковеды знакомят слушателей с исполнителями и особенностями концертной программы.

За четырнадцать лет своего существования фестиваль в Ярославле стал не только одним из крупнейших международных музыкальных форумов в России, но и получил статус одного из самых любимых публикой ежегодных творческих проектов нашей страны.

Программа XIV Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета в Ярославле

02 мая

Гала – концерт открытие фестиваля

Э.Мирзоян Allegro Maestoso из камерной симфонии для струнных и литавр

М.Вайнберг Концертино ля минор для скрипки и струнных

Солист – Николай Саченко

Г.Уствольская Концерт для ф-но, струнных и литавр

Солист – Ю Фень (Тайвань)

Камерный ансамбль «Солисты Москвы»

Шостакович Вокальная сюита на слова Микеланджело

Солист - Ильдар Абдразаков





Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Дирижер: Юрий Башмет

03 мая

Музыка для духовых инструментов

Ж. Бизе «Кармен – сюита»

Ф. Данци Квинтет

А. Лядов Русские народные песни

Л. Тюилле Секстет для фортепиано и квинтета деревянных духовых инструментов

Духовой Квинтет Российского Национального Оркестра в составе:

Максим Рубцов - Флейта

Ольга Томилова - Гобой

Сергей Елецкий - Кларнет

Андрей Шамиданов - Фагот

Алексей Серов – Валторна

Елена Кузнецова – фортепиано

04 мая

Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Александр Чайковский

Хоровая опера «Сказ о Борисе и Глебе»

Музыкальный руководитель и солист: Юрий Башмет

Драматург: Михаил Дурненков

Режиссер-постановщик: Павел Сафонов

Сценография: Алексей Трегубов

Главный хормейстер: Александр Соловьев

Хореограф: Алишер Хасанов

В роли Ярослава Мудрого: Андрей Мерзликин

Контратенора:

Владимир Магомадов

Олег Рябец

Камерный хор Московской консерватории

Тульский государственный хор

Камерный хор «Нижний Новгород»

Народный хор дневного отделения кафедры хорового и сольного народного пения РАМ им. Гнесиных

Мужской хор Центрального пограничного ансамбля ФСБ России

Пластический театр Алишера Хасанова «Мим-оркестр»

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Дирижер: Фредди Кадена (Эквадор)

05 мая

В.А. Моцарт ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА. ПУТЕШЕСТВИЕ

Режиссер - Павел Сафонов, костюмы - Евгения Панфилова, драматург - Михаил Палатник

В роли Моцарта – Надежда Лумпова

В роли Тео – народный артист России Владимир Стеклов

Солисты оперы:

Тамино - Алексей Курсанов

Царица ночи - Светлана Москаленко

Папагено - Николай Землянских

Папагена - Эльмира Караханова

Памина - Лилит Давтян

Зарастро - Никита Волков

3 дамы - Альбина Тонких, Елизавета Нарсия, Ульяна Бирюкова

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Дирижер: Юстус Франтц (Германия)

06 мая

Концерт Барокко

Folia-Folies

Люлли Марш для турецкой церемонии

Руайе «Вертиго»

Г.Телеман Гулливер – сюита для скрипки и мандолины

К.Ф.Э.Бах Соната-Фантазия соль минор для мандолины и клавесина

М.Марэ «Гробница де Сен-Коломба» для виола да гамба соло

Вивальди/Скарлатти Фолия

Вивальди «La Tampesta di Mare»

Руайе Скифский марш

Жак Морель «Чакона» для флейты, виола да гама и континуо

Ж.Дакен «Кукушка» для домры и клавесина

И.Бибер Sonata representativa для скрипки и континуо

Марэ/Корелли Фолия

Рамо «Танец Дикарей» из «Галантных Индий»

Солисты:

Екатерина Мочалова (мандолина, домра)

Александра Коренева (клавесин)

Иван Бушуев (флейта)

Евгений Субботин (скрипка)

Григорий Кротенко (виола да гамба)

Ансамбль

София Ковалева (скрипка)

Сергей Полтавский (альт)

Леонид Бакулин (контрабас)

Ася Гречищева (лютня)

07 мая

Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова

«Волоколамское шоссе»

по мотивам пьесы Хайнера Мюллера

Спектакль – концерт

Режиссер-постановщик концерта – Заслуженная артистка РФ Марина Брусникина

Участники концерта:

Евгений Миронов

актёры Мастерской Брусникина

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия

Народный артист СССР Юрий Башмет

Дополнительно в рамках фестиваля пройдут следующие проекты: