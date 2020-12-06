Людмила Краснова выпустила книгу «Слово и музыка»

«В современном мире обострились вопросы, связанные с духовной, культурной составляющей жизни человека. Это нашло отражение в представлении музыкальных шедевров на мировых оперных сценах, написанных на сюжеты литературных произведений. Выбранный ракурс был обусловлен обращением автора Л.С. Красновой к такого рода материалу в рамках преподавания курса "Русский язык и культура речи" на факультете глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова», - сообщает пресс-релиз.



Обложка «Слово и музыка»

В сборник «Слово и музыка» вошли опубликованные в интернет-издании NEWSmuz.com в разделе "Классика" статьи Людмилы Красновой за 2017-2020 годы. Темы публикаций объединены вокруг концертов и спектаклей русской и зарубежной классической музыки, премьерных показов в Большом театре, в театре "Новая Опера", в "Геликон-Опере", в столичных концертных залах БЗК, КЗЧ, "Зарядье", на фестивалях в Клину и Коломне.

Особое место принадлежит публикациям о фестивале в Пезаро (Италия), постановках Россиниевского Оперного Фестиваля (ROF), о спектаклях Венской Оперы, а также о прямых трансляциях, которые были представлены в МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках авторской программы в Клубе учёных МГУ.

«Статьи, вошедшие в сборник, послужили исходным материалом в работе студентов при подготовке докладов на выбранную тему. Это было не только обращение к истории создания того или иного музыкального произведения, но и работа по анализу сюжета. Предложенный метод, объединяющий слово и музыку, способствовал формированию у молодого поколения основы в восприятии процессов в современном искусстве».

Людмила Краснова - кандидат филологических наук, профессор РАЕ, член Союза журналистов России, музыкальный критик.