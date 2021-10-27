В Челябинске завершился фестиваль Юрия Башмета

Фестиваль получился короткий, но динамичный. Кроме двух концертов в Челябинске, получились выезды в Сатку и Троицк, мощные промышленный и исторический центры области. Программа сложилась почти идентичная, и тем интереснее было наблюдать разницу в восприятии местной публики. Ее просто не было. Серенада ми мажор для струнного оркестра Дворжака ощущалась как сборник хитов (так оно и есть), Меланхолическая серенада Чайковского с солисткой-флейтисткой Александрой Зверевой как абсолютная классика (тоже трудно поспорить), Серенада До мажор для струнного оркестра Чайковского — примерно так же. Более того, и заключительный концерт в Челябинске принес те же результаты. Заметная разница получилась разве что в количестве аплодисментов между частями, - челябинская публика была куда более этичнее.



Юрий Башмет

А что другое написать, когда слышал три подряд почти идентичные программы?

Разница была в появлении чудесного сопрано Ольги Кульчинской на закрытии фестиваля в Челябинске. Она спела Вечернюю и Утреннюю серенады Шуберта, поскольку главной темой закрытия была объявлена серенада. Обаяние и органика Кульчинской безмерны, но при этом вокальную линию она ведет безупречно, закрывает ноты то сверху, то снизу, с вибрато и без него, - словом, энциклопедия вокала за несколько минут. Это было просто прекрасно.



Юрию Башмету понравился гитарист Артем Дервоед

Известный гитарист Артем Дервоед сыграл тут тоже серенаду — для гитары и струнных авторства М. Арнольда. На удивление неинтересный номер, где и гитаре нечего сыграть, и струнному оркестру тоже. Гитарист рассказал, что выбор номера был за организаторами фестиваля, а ему всегда интересно выступление с «Солистами Москвы», в чем трудно усомниться. Просто неудачный номер для фестиваля. Дервоед только что выпустил интереснейшее студийное переложение «Кампанеллы» Паганини на фирме «Мелодия», и планирует продолжить свой гитарный фестиваль «Виртуозы гитары» для академической гитары.

На бис прозвучали латиноамериканские темы с солирующим Юрием Башметом, частые для «Солистов Москвы».

В этот же день былоа объявлено, что уникальный образовательный центр Юрий Башмета для одаренных молодых музыкантов появится в Челябинской области. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между маэстро Башметом и Детской филармонией Южного Урала было подписано в рамках заключительного дня IV Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета на Южном Урале. Со стороны Южного Урала документ подписал генеральный директор Челябинской государственной филармонии Алексей Пелымский. С московской стороны — народный артист СССР, легендарный альтист Юрий Башмет и директор АНО гастрольно-концертное агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы» Дмитрий Гринченко.

В Челябинске объявили о начале подготовки V фестиваля Юрия Башмета на Южном Урале. К слову, не задействованы еще множество площадок. Например, удивительный зал Органной музыки (там стоит немецкий орган той еще школы), множество церквей с акустическими залами, да и ресурсы акустических залов вроде ДК «Магнезит» в Сатке недостаточно загружены. А залы - полным полна коробушка по требованиям Потребнадзоров. У фестиваля в Челябинске огромные ресурсы для развития.

Вадим ПОНОМАРЕВ