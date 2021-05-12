В Красноярске пройдет первый фестиваль Юрия Башмета

Фестивали маэстро Башмета уже давно зарекомендовали себя как ярчайшие события культурной жизни таких городов, как Москва, Сочи, Ярославль, Ростов-на-Дону, Хабаровск. Появление на музыкальной карте России такого крупного события в Красноярске – безусловно, станет настоящим праздником искусства.

В рамках Первого фестиваля состоится семь концертов, два из которых пройдут в городах Красноярского края: Норильске и Железногорске.

По словам артистического директора фестиваля Юрия Башмета, создание нового фестиваля в такое непростое для всей культурной жизни время – огромная удача.

«Музыка, искусство – это как воздух, вода и пища. Она нужна всем людям вне зависимости от того, где они живут и чем занимаются. Я для себя не делю города на большие и малые, индустриальные и города, где искусство развито более активно. Для меня важен каждый человек, который приходит в зал. Говорю это совершенно искренне. Мне нужно его заразить любовью к тому, что мы делаем на сцене. Пробудить в нем эмоции, а тогда возникнут и интерес, и потребность приходить на концерты снова и снова. И я счастлив, что у нас появляется новый город, который во время фестиваля я смогу считать своим домом», - заявил маэстро Башмет.



Юрий Башмет

Программа фестиваля вобрала в себя все лучшие традиции других фестивалей маэстро: тщательный выбор сочинений, разнообразие жанров и звездная россыпь участников – Евгений Миронов, Полина Агуреева, Е Юн Чой (скрипка, Корея-Германия), Ксения Башмет (фортепиано) и другие.

Сам маэстро Башмет выступит в концертах фестиваля как солист и дирижер лауреата премии «Грэмми», камерного ансамбля «Солисты Москвы».

«Несколько лет наблюдая за развитием ежегодных фестивалей Юрия Башмета в Сочи и Ярославле, я обратил внимание, что в Сибири на его концерты можно попасть только эпизодически, – отметил Евгений Стодушный, генеральный директор Красноярской краевой филармонии. – Тогда же Красноярская филармония вышла к маэстро с предложением о проведении его первого именного сибирского фестиваля у нас на территории края, и уже 22 мая мы ждем красноярцев и гостей города на открытие фестиваля».

Откроется фестиваль 22 мая спектаклем-концертом на музыку Шнитке, Бетховена, Грига, Брамса, Бодрова и Малера с Евгением Мироновым в роли чтеца – «Ван Гог. Письма к брату», снискавший любовь публики по всей стране.

23 мая в рамках специального концерта для детей прозвучит сказка С. Лагерлефа «Путешествие Нильса с дикими гусями» в исполнении Полины Агуреевой и с музыкальным сопровождением «Солистов Москвы» под управлением маэстро Башмета. Вечером этого же дня программу из сочинений Моцарта, Чайковского и современного композитора, постоянного участника фестивалей маэстро Башмета Кузьмы Бодрова представят в Железногорске. 26 мая эту же программу сможет услышать публика Норильска.

24 мая на сцену Красноярской филармонии выйдет знаменитая скрипачка Е Юн Чой, которая исполнит концерт №5 для скрипки с оркестром Моцарта. А 25 мая в Красноярске пройдут сразу два концерта: в Большом зале маэстро Башмет выступит в качестве солиста с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде, а в Органном зале пройдет концерт камерной музыки с участием Ксении Башмет (фортепиано) и квинтета солистов камерного ансамбля «Солисты Москвы». Еще один камерный вечер под названием «Сказка жизни» состоится в Органном зале 26 мая: в музыкальном сопровождении Ксении Башмет (форетпиано) и Александра Будо (виолончель) прозвучат рассказы Тэффи и фокстроты, танго и польки 20-х - 30-х годов. Читает Дарья Дроздовская.