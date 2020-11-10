Юрий Башмет отпразднует 30-летие «Новой России» и 250-летие Бетховена

В этом году коллектив отмечает круглую дату – 30 лет существования, 18 из которых место за пультом главного дирижера и художественного руководителя оркестра занимает Юрий Башмет. Программа торжественного концерта отразит главные достижения исторического пути коллектива, а сам маэстро выступит на концерте не только в качестве дирижера, но и в качестве солиста.



Юрий Башмет

«Когда я сам и играю, и дирижирую, для меня самое главное — это импровизация, подчинение велению музыки. Поэтому мне нужен оркестр, который меня слушается, а для этого их надо увлечь. А когда машина уже на ходу, можно увлечься и вместе с оркестром эту музыку проживать. И я очень счастлив, что все эти годы оркестр «Новая Россия» - именно такой, смотрящий со мной в одну сторону. Замечательно, что в этом году, несмотря на все трудности, мы все-таки сможем отметить юбилей на сцене и разделить радость нашего праздника с любимыми слушателями», - отмечает Юрий Башмет.

Кроме того, концерт состоится в другую знаменательную дату – 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена. В его честь в программе вечера будет исполнена мировая премьера сочинения современного композитора, постоянно сотрудничающего с Юрием Башметом, Валерия Воронова (Беларусь-Германия) «Ступающий во сне» (по музыке Andante con moto Людвига ван Бетховена). Примечательно, что сочинение является своеобразным приношением великому венскому классику и написано для состава оркестра бетховенских времен. Завершит же концерт одно из самых известных сочинений самого классика – Пятая симфония Бетховена, судьбоносный смысл которого актуален во все времена.

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» был создан указом Правительства Российской Федерации в 1990 году.

В 2002 году за дирижерский пульт встал Юрий Башмет, открывший качественно новую страницу в истории коллектива. Оркестр под руководством маэстро приобрел свою, неповторимую манеру исполнения, которую отличает творческая раскрепощенность, смелость интерпретации в сочетании с поразительной одухотворенностью исполнения, глубокое, насыщенное звучание.

Репертуар оркестра крайне разнообразен и включает в себя как классическую музыку, так и современную академическую, и даже джаз. С коллективом в разные годы работали сотни знаменитых исполнителей и дирижеров, и все из них отмечали особое качество исполнения и эмоциональность оркестра.

В том числе, Мстислав Ростропович говорил, что «оркестр состоит из очень талантливых музыкантов и является одним из лучших в России, музыканты полны энтузиазма и используют все возможные звуковые нюансы в своих концертах». А знаменитый пианист Владимир Крайнев отмечал, что «играть и, главное, заниматься Музыкой с таким прекрасным, чутким и высокопрофессиональным коллективом, как Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», было для меня истинным удовольствием».

В 2014 году «Новая Россия» приняла участие в подготовке и проведении культурной программы Зимних Олимпийских Игр в Сочи, в том числе коллектив записал Олимпийский гимн и государственные гимны России и стран-участниц Олимпиады, а также под его аккомпанемент прошел концерт открытия Игр.

Всего же с 2002 года оркестр дал более тысячи концертов в России и за рубежом, в том числе во Франции, Германии, Греции, Польши, Великобритании, Италии, Голландии, Испании, Австрии, Турции, Эстонии, Болгарии, Индии, Финляндии, Японии, Швейцарии и др.