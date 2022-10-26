Как наложить музыку на фотографии

Расскажем о 3 простых способах создания слайд-шоу со звуковым сопровождением. Еще больше рекомендаций о том, как добавить музыку к фото, вы можете посмотреть в полном обзоре.

Как наложить музыку с помощью ФотоШОУ PRO

Программа ФотоШОУ PRO предназначена для наложения музыки на фото и создания ярких слайд-шоу. Добавить файлы можно с любого источника: жесткого диска, видеокамеры или со смартфона. Здесь есть встроенный каталог музыки, где более 200 композиций в разных жанрах: от народного до хип-хопа. Все мелодии можно использовать свободно, не беспокоясь о блокировке из-за нарушения авторских прав. Софт включает наборы тематических шаблонов, реалистичной анимации и динамичных переходов. Ролик легко сохранить для просмотра на компьютере, смартфоне или адаптировать под соцсети.

Шаг 1. Создаем новый проект

Скачайте дистрибутив и дождитесь окончания установки. Дважды кликните по ярлыку и запустите программу. На стартовой странице выберите необходимый формат работы. Например, можно смонтировать слайд-шоу за 5 минут с помощью готовых шаблонов и переходов. Если вы желаете настраивать эффекты и анимацию вручную, выбирайте блок «Новый проект».

Шаг 2. Добавляем нужный контент

Загрузите подходящие файлы с вашего компьютера. В программе есть своеобразный файловый менеджер ― можно добавить целую папку одним кликом. Поместите изображение на шкалу времени, определите последовательность слайдов и длительность показа каждого. Это можно сделать, щелкнув по фотографии. В нижнем правом углу вы увидите количество секунд, отведенных на демонстрацию снимка.

Для плавной и красивой смены слайдов подберите переходы ― нажмите одноименную вкладку в главном меню.

Шаг 3. Создаем музыкальное оформление

В ФотоШОУ PRO есть три способа добавления звукового сопровождения.

Добавление музыки с ПК. Перейдите на вкладку «Музыка» и выберите «Добавить музыку из файла». Загрузите подходящее аудио с жесткого диска и кликните «Открыть». Вставка мелодии из каталога. В том же разделе меню нажмите блок «Коллекция музыки». Перед вами откроется каталог, содержащий мелодии разных стилей и длительности. Найдите нужный файл и нажмите «Добавить выделенные треки». Запись голоса с микрофона. Создать голосовые комментарии можно прямо в программе. Нажмите кнопку « Записать с микрофона». Если нужно, настройте основные параметры: формат, частоту, битрейт. Озвучка появится на временной шкале отдельной дорожкой.

Шаг 4. Доводим до совершенства

С добавленным музыкальным файлом можно работать дальше. Например:

Обрезать до нужной длительности. Нажмите на значок ножниц, передвигайте маркеры, чтобы убрать лишнее. Серым выделены фрагменты, которые надо удалить. Еще проще отрегулировать продолжительность музыки на шкале времени. Синхронизировать звук и видеоряд. После нажатия кнопки программа автоматически подстроит длительность каждого слайда в соответствии с продолжительностью трека. Настроить эффекты громкости. В меню «Музыка» → «Громкость и эффекты» отрегулируйте моменты плавного появления и затухания.

Шаг 5. Сохраняем слайд-шоу





Чтобы экспортировать финальный проект в файл, нажмите кнопку «Сохранить видео». Задайте оптимальный формат, качество и разрешение ролика. Также можно применить готовые предустановки для устройств, сайтов и сервисов.

Как добавить музыку через онлайн-сервис

VideoRedaktor.ru — бесплатная площадка для создания слайд-шоу из картинок с музыкой. Для использования не нужно регистрироваться или устанавливать сторонний софт. Особенностью сервиса является необычный интерфейс ― дорожки располагаются вертикально относительно друг друга. Онлайн-редактор предлагает музыку для некоммерческого использования из сервисов Jamendo и BBC Sound effects, но загрузить можно и свой трек с компьютера.

Инструкция, как наложить песню или фоновую музыку на фото:

Откройте главную страницу сайта и найдите раздел «Сделать слайд-шоу». Нажмите «Добавить файлы», чтобы загрузить необходимые фотографии и аудиофайлы. Для музыкальной дорожки задайте длительность и скорость воспроизведения. При необходимости аудиофайл можно дублировать. Чтобы сохранить ролик, нажмите «Сделать видео». На следующей странице дождитесь окончания обработки. Затем ролик можно сохранить на ПК ― ссылка будет доступна в течение часа. Здесь же находится окно предпросмотра ― можно проверить, тот ли трек наложен.

Плюсы сервиса:

простой интуитивно понятный интерфейс;

нет ограничений на количество добавленных файлов;

бесплатное использование;

скачивание видеозаписи одним кликом;

на русском языке.

Минусы:

непривычный формат редактирования;

много рекламы на странице;

минимум инструментов для обработки звука.

Как соединить музыку и фото в приложениях для Android и iPhone

Inshot ― мобильный видео-и фоторедактор для Android и iOS. Позволит создать красочный коллаж и эмоциональный видеоролик с фотографиями под музыку. В редакторе встроен собственный каталог лицензированных музыкальных композиций. Можно добавлять мелодии из iTunes, но для этого ее придется купить, чтобы не нарушать авторские права. Программу ценят за простой интерфейс, разнообразие спецэффектов и фильтров. Перед тем как поставить музыку на фото, ее можно обработать, поменять громкость и скорость.

Как в Inshot наложить музыку на картинку:

Откройте приложение и выберите фотографии для будущего ролика. Разместите снимки в нужной последовательности, отрегулируйте длительность и при необходимости добавьте эффекты. Перейдите в раздел «Музыка». Можно выбрать трек из рекомендованных композиций в библиотеке или из внутреннего хранилища смартфона. При выборе музыки из библиотеки жмите кнопку «Использовать». Если планируете позже выкладывать ролик в открытый доступ, скопируйте название трека и исполнителя и вставьте в описание — так у вас не будет проблем из-за авторских прав. Добавленный трек появится на дорожке выше ряда с фотографиями. Его можно обрезать по краям и обработать. Например, придать объема звучанию, сделать плавное появление и затухание, наложить эффект искажения.

Плюсы:

легкая настройка музыки на таймлайне;

разнообразие опций для редактирования звука;

извлечение аудио из готовых роликов;

интерфейс на русском языке;

работает с популярными аудиоформатами MP3, WAV, FLAC.

Минусы:

в меню всплывает реклама;

на готовом ролике есть водяной знак;

по отзывам пользователей, приложение тормозит во время обработки фильтрами.

Итоги

Теперь вы знаете, как сделать ролик из фотографий с музыкой для настроения. Если вы хотите сделать красочное слайд-шоу и смотреть его на любых устройствах, воспользуйтесь ФотоШОУ PRO. Сервис VideoRedaktor.ru поможет украсить снимки мелодичными треками, причем для работы понадобится только браузер и стабильный интернет. Если нужен аналогичный функционал под рукой, подойдет приложение Inshot с каталогом композиций и множеством настроек.