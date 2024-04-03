Стиви Уандер, Билли Айлиш, Кэти Перри и другие звезды подписали петицию против ИИ

Среди подписавшихся — Билли Айлиш, Кэти Перри, Ники Минаж, Камила Кабельо, Стиви Уандер, группа Pearl Jam, а также наследники Боба Марли и Фрэнка Синатры.



Billie Eilish

Письмо адресовано ИИ-разработчикам, технологическим компаниям, цифровым платформам и музыкальным сервисам, сообщает Variety. Артисты требуют перестать без разрешения использовать их работы для обучения нейросетей. Кроме того, в петиции подчеркивается, что ИИ генерирует изображения и аудио, с которых реальные правообладатели не получают роялти.

«Некоторые из крупнейших и наиболее влиятельных компаний без разрешения используют нашу работу для обучения моделей искусственного интеллекта. Эти усилия напрямую направлены на замену работ людей-художников огромным количеством созданных ИИ «звуков» и «изображений», которые существенно разбавляют гонорары, выплачиваемые художникам».

Помимо потенциальных гонораров и потерь доходов, письмо также направлено против «нападок на человеческое творчество», исходящих от ИИ.

«Если это не остановить, ИИ запустит гонку ко дну, которая снизит ценность нашей работы и не позволит нам получать за нее справедливую компенсацию», — говорится в письме.

Тем не менее музыканты отмечают, что если применять технологию ответственно, то она позволит развивать творческие способности человека и создавать новые музыкальные продукты.