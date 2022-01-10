Билли Айлиш получила кинопремию «Золотой Глобус»

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Песня No Time To Die от Билли Айлиш получила кинопремию «Золотой Глобус» Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA).

Песня No Time To Die стала саундтреком для последнего фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде "Не время умирать".

"Золотой глобус" за лучшую оригинальную музыку к фильму завоевал немецкий композитор Ганс Зиммер за музыку к фильму "Дюна". Как сообщили организаторы, для композитора это второй "Золотой глобус" в карьере, в 1995 году он получил эту награду за музыку к анимационному фильму "Король лев". Тогда работа также принесла ему награду киноакадемии США "Оскар".

Billie Eilish
Billie Eilish

"Золотой глобус" вручается ежегодно за достижения в кино и телевидении. 79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем HFPA проходит в закрытом режиме и не транслируется по телевидению или онлайн, список победителей организаторы публикуют на сайте и в соцсетях премии.

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