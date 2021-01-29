Бренд Billie Eilish регистрируют в России

Компании Lash Music на международном уровне принадлежат права на все бренды американской певицы Билли Айлиш.
Согласно документу, товарный знак регистрируется по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №25, что позволяет производить и продавать под этим брендом головные уборы, куртки, носки, обувь, рубашки, рубашки с длинными рукавами, толстовки, толстовки с капюшоном, футболки, худи, шапки-бини и шорты.
Заявка на регистрацию бренда Billie Eilish, согласно данным Роспатента, подана Lash Music, LLC, расположенной в американском штате Калифорния.
Певица Билли Айлиш выпускает товары со своим логотипом (мерч), в частности футболки, и толстовки. По данным СМИ, все права на бренды певицы по всему миру принадлежат и защищаются Lash Music, LLC.
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