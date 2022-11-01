Киселев: «Патриот» Shaman боится выступать в «горячих точках»!

Один из создателей группы «Земляне» и глава «Русской медиа-группы» Владимир Киселев заявил в шоу Маргариты Симоньян «Ч.Т.Д.», что исполнитель патриотических хитов «Я русский» и «Встанем» Shaman отнюдь не торопится подтверждать, что любит родину не только на словах.



Shaman

Ярославу Дронову не раз предлагали поехать в горячие точки с концертами. Напомним, в последнее время многие артисты так делали, включая Родиона Газманова. Вот только Shaman отчего-то якобы каждый раз отказывался от подобных поездок к людям, которые явно были бы рады услышать вживую его песню «Я всеми правдами и неправдами».

«Он выпустил очень удачный трек и сейчас кичится тем, что он чуть ли не главный патриот страны. Мы дважды за последнее время были в горячих точках и дважды приглашали этого гражданина выступить с нами. Под любыми предлогами, включая глупый «не отпустила жена», он с нами не поехал. Быть и казаться — большая-большая разница», — рассказал Владимир Киселев.