Ольга Серябкина: Я все еще ничего!

Певица рассказала колоритному ведущему афророссиянину Саймону, почему решила посвятить один из своих треков бывшим.

«Я очень люблю всех своих бывших. Кого-то в прямом смысле, кого-то в переносном, кого-то конкретно в кавычках. И говорю, не стесняясь: «Ребята, слушайте меня каждый день. Вспоминайте обо мне каждый день. Пусть я буду у вас в ушах каждый день. Что бы вы обо мне ни говорили, пожалуйста, знайте, что я вас очень сильно люблю. Слушайте мой припев и продолжайте: keep on doing it. Классно то, что каждый человек может применить эту песню к себе. Потому что, согласитесь, бывает по-разному в жизни. Мы посвящаем песни любимым. Но про тех, кто уже ушел, тоже хочется что-то сказать…»

В ноябре прошлого года певица родила мальчика. Поэтому ведущие поздравили Ольгу не только с новой песней, но и с новой должностью мамы, а артистка откровенно поделилась как ей до сих пор удается сохранить образ секси-мамы.

«Утром подходить к зеркалу и говорить: «Я все еще ничего». Плюс, конечно, надо организовать быт так, чтобы и на себя времени хватало. Опять же мифы о том, что материнство меняет внешность и что-то случается с тобой — это полный бред. Говорят, что какие-то визуальные истории и метаморфозы случаются, я читала разное, мне было страшно… Но уши, лапы и хвост – все на месте».







Ольга Серябкина

Певица активно рассказывает о своей жизни и в соцсетях. Ведущие «Саймон-Шоу» заметили, что судя по фотографиям, порой график у артистки сумасшедший: «Вечером в пятницу ты где-то в клубе, а в субботу утром гуляешь с колясочкой». Ольга поделилась, где черпает энергию.

«У меня в пятницу был концерт и я пришла домой в 4 утра, а в 6 мой «будильник» прозвенел… Поэтому я на каком-то резерве периодически. Но ты любишь, то что делаешь. Когда ты окружаешь себя правильными людьми, то гораздо быстрее восстанавливаешься физически. Я стараюсь, конечно же, меньше заниматься ерундой и больше главными вещами, тогда и расход энергии более правильный, и больше результатов обратных».

Певица поделилась и своими ближайшими творческими планами. 15 апреля состоится ее концерт в «Мумий Тролль Music Bar», ранее запланированный на 18 марта. А 22 апреля выйдет новый альбом артистки.