Tesla Boy сыграли на рояле с виолончелью

Антон Севидов явно вспомнил свое джазовое прошлое в «Арсенале» и ансамбле Анатолия Герасимова. Да и школа Михаила Окуня и Игоря Бриля даром не проходит. Впрочем, никакого джаза. То, что играл в этот раз Антон Севидов, больше всего походило на буржуазный акустический эмбиент с вкраплениями джазовых импровизаций. Такое любят на корпоративах приличных компаний. А теперь представьте, что это играют на фоне аквариума с огромными касатками, тычущими любопытными носами в толстенное стекло, и элегантным движением хвоста уплывающими прочь. И «Газпром» вряд ли себе такое сможет позволить…



Антон Севидов

От знакомого звучания треков осталась разве что оболочка в виде ритмических формул, да и их не осталось в некоторых версиях. А вот оставить своих поклонников, заполнивших небольшой зал, без своих главных… ну как хитов? Хитов у Tesla Boy отродясь не было. Но концерт был же заявлен как сольный фортепианный концерт Антона Севидова. Оставить без самых популярных своих треков Севидов никак не мог. Так что то, что ждали эти люди, бывшие хипстеры, а ныне даже и не знаешь, как их охарактеризовать, - он сыграл и спел. И от барбершоповской аккуратной бородки не отказался.

В свежих аранжировках прозвучали треки Spirit of the night, «Музыка моя», «Проспект» (вот тут очень пригодилась виолончель для еще более совершенной и изысканной танго-версии саундтрека к сериалу «Содержанки», уже без отсылок к Believe Элтона Джона), кавер на «Белую ночь» группы «Форум» (и рассказал, как пытался выкупить права на нее еще в нулевые, но уважаемый автор хотел денег), Compromise, кавер на Freelove от Depeche Mode. А еще он спел Last time i see you в дуэте с начинающей певицей Дианой, которой собирается заниматься.



Антон Севидов и Диана

Это был особенный концерт. Я бы не назвал его выдающимся, поскольку мелодические способности Антона Севидова оставляют желать много лучшего (да что там? он просто не способен написать яркую мелодию), да и джазовые импровизации не впечатлили, кроме удлинения привычной длительности треков вдвое. Однако свежий взгляд на собственные треки — это бесценно. Новая версия «Проспекта» просто феерична. Надеюсь, он выпустит ее отдельным треком, эта версия того заслуживает.

Манерное пение Антона Севидова — явно на любителя. Их немного, но они есть. Как раз чтобы заполнить «Москвариум».

Гуру КЕН