Алла Пугачева пообещала новую песню в новогоднюю ночь

Незадолго до выхода в эфир новогодних телешоу в Сети начались активные обсуждения артистов, которые будут радовать россиян своими выступлениями в праздничную ночь. По некоторым данным, одной из участниц огоньков станет Алла Пугачева. Сама Примадонна косвенно подтвердила эту информацию. Звезда оставила пост в социальной сети, в котором рассказала о предстоящем участии в программе Первого канала, пишет «Стархит».



Алла Пугачева

«Новая песня Олега Влади «Я летала». Специально для новогоднего огонька на Первом, по просьбам поклонников. С наступающим!» - отметила Пугачева.