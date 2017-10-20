Emin и Ани Лорак простились в ванной

Режиссером клипа стал Алан Бадоев.

«Это потрясающая красивая песня, написанная Максом. Эмоционально она очень сильная, не смотря на то, что сама по себе спокойная и размеренная. Когда мы записывали ее на студии, было ощущение какой-то магии, музыка трогала сердце. Сейчас для меня лично это очень актуальная песня, поэтому премьера, наконец, состоится сегодня», - делится впечатлениями EMIN. Он также признался, что эти съемки стали самыми долгими и сложными в его карьере.

Стоит отметить, что «Проститься» - уже вторая песня, которую Максим Фадеев написал для дуэта Ани Лорак & EMIN. Первой песней стала композиция «Я не могу сказать», сумевшая за считанные дни полюбиться слушателям и занять первые места в российских чартах.

Напомним, что изначально съемки клипа планировались на хит «Я не могу сказать», и был объявлен конкурс на лучший сценарий. Более 1000 писем было получено всего за неделю и отобрано пять лучших работ. Победительницей стала девушка Алена Малова, рассказавшая свою личную и очень необычную историю любви. После прочтения работ EMIN и Ани Лорак решили сделать подарок своим поклонникам и снять клип на другую, новую песню «Проститься» и воплотить в ней основные эмоции и чувства, которые были описаны в сценариях.