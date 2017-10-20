Emin и Ани Лорак простились в ванной

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Emin и Ани Лорак презентуют новое видео на песню Максима Фадеева «Проститься».

Режиссером клипа стал Алан Бадоев.

«Это потрясающая красивая песня, написанная Максом. Эмоционально она очень сильная, не смотря на то, что сама по себе спокойная и размеренная. Когда мы записывали ее на студии, было ощущение какой-то магии, музыка трогала сердце. Сейчас для меня лично это очень актуальная песня, поэтому премьера, наконец, состоится сегодня», - делится впечатлениями EMIN. Он также признался, что эти съемки стали самыми долгими и сложными в его карьере.

Стоит отметить, что «Проститься» - уже вторая песня, которую Максим Фадеев написал для дуэта Ани Лорак & EMIN. Первой песней стала композиция «Я не могу сказать», сумевшая за считанные дни полюбиться слушателям и занять первые места в российских чартах.

Напомним, что изначально съемки клипа планировались на хит «Я не могу сказать», и был объявлен конкурс на лучший сценарий. Более 1000 писем было получено всего за неделю и отобрано пять лучших работ. Победительницей стала девушка Алена Малова, рассказавшая свою личную и очень необычную историю любви. После прочтения работ EMIN и Ани Лорак решили сделать подарок своим поклонникам и снять клип на другую, новую песню «Проститься» и воплотить в ней основные эмоции и чувства, которые были описаны в сценариях.

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