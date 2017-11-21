ГАБТ готов заплатить за техобслуживание сцены до 59,8 млн рублей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал госзакупок.

В документации указано, что цена конкурса является рыночной и рассчитана на основании запроса трех коммерческих предложений. Помимо выполнения технического обслуживания сцены, необходимо также проверять электромеханическое, гидравлическое, сценическое и грузоподъемное оборудование сцены зданий Основной сцены Большого театра России.



Большой театр

Заявки на конкурс принимаются до 30 ноября 2017 года и будут рассматриваться 7 декабря.

Большой театр разместил на портале госзакупок еще один конкурс на 11,2 млн рублей (максимальная цена). Исполнителям конкурса необходимо будет в 2018 году провести комплекс мероприятий по поддержанию эксплуатационных показателей: кабельных сетей систем звукоусиления, цифровой маршрутизации сигналов, сценической трансляции и служебного оповещения, технологического телевидения, синхронного перевода и так далее. На выполнение работ победителю отводится ровно год - с 1 января 2018 года до 31 декабря 2018 года.

Кроме того, все работы необходимо будет произвести с соблюдением экологических показателей, а также организовать круглосуточную диспетчерскую службу для приема заявок от заказчика. На устранение всех неисправностей и аварийных ситуаций дается не более 24 часов с момента получения оповещения от заказчика.

Заявки на конкурс принимаются до 4 декабря 2017 года, а сами заявки будут рассматриваться 8 декабря.