На лбу Katy Perry появилось матерное слово

На это обратили внимание в Telegram-канале 2ch/Двач, пишет Lenta.ru.

«В Нью-Йорке проходит инсталляция, певица Кэти Перри выставила свой бюст, и посетители могут писать на нем все, что захотят. Кто бы сомневался, какое слово будет наиболее заметным», — говорится в посте.



Кэти Перри выставила свой бюст, и посетители могут писать на нем все, что захотят

Огромный бюст создал швейцарский художник Урс Фишер для выставки в нью-йоркском музее Gagosian. В рамках инсталляции, которая получила название «Блаженство», посетителям дали полную свободу действий.

Слово на русском языке стало самой заметной из большого количества надписей. Термин, обозначающий мужской половой орган, появился на лбу артистки.

Экспозиция продлится до 31 декабря.