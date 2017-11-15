«Псковитянка» вернулась в Большой театр

«Псковитянка» — первая опера 27-летнего композитора. Будучи профессором Петербургской консерватории, он столкнулся с обрывочностью своих знаний, и сочиняя «Псковитянку», сам постигал все премудрости создания оперных произведений. За драматургическую основу оперы композитор взял пьесу Льва Мея (1822-1862) - поэта, переводчика и драматурга, сегодня мало кому известного. Своим творчеством Римский-Корсаков обессмертил его имя, написав на три его пьесы четыре оперы. Самая известная и любимая многими сегодняшними оперными театрами - «Царская невеста». Менее известная «Сервилия» - о событиях Древнего Рима. И еще «Боярыня Вера Шелога», которая сначала создавалась, как первый акт «Псковитянки», а потом стала самостоятельной одноактной оперой. Предполагалось, что «Вера Шелога» будет исполняться в один вечер с «Псковитянкой». В ней рассказывается история появления псковитянки Ольги Токмаковой.

Первое представление оперы состоялось в Мариинском театре 1 января 1873 года. Критики в пух и прах разгромили ее, назвав сочинение Римского-Корсакова «длинным четырехактным речитативом». «Мы хотим пения, - требовали они, - а его-то, пения, именно и нет у вас!» В 1876-1878 годах композитор делает вторую редакцию, но она не получилась. «В первой редакции я пострадал от недостаточности знаний, во второй — от их избытка и неумения управлять ими», признавался он. Но историческая тема из времен Ивана Грозного не отпускала Николая Андреевича. В 1891-1892 годах он снова работает над «Псковитянкой». Именно третья версия и ставится сегодня во всех театрах. У композитора получилась масштабная опера с замечательной музыкой и богатым материалом для создания целой галереи запоминающихся образов. Ее успешная премьера состоялась 6 апреля 1895 года в частном Панаевском театре в Петербурге.

Действие оперы происходит вокруг исторических событий 1569-1570 годов, когда Иван Грозный уничтожил остатки независимости Новгорода и Пскова. Учинив жестокую расправу в Новгороде, царь прибывает в Псков. В доме царского наместника князя Юрия Токмакова он встречает его дочь Ольгу. Грозный поражен сходством девушки со своей давней возлюбленной. Токмаков признается царю, что Ольга не его дочь, а сестры его жены, а отец ее неизвестен. Понимая, что Ольга его дочь, Грозный решает прекратить проливать кровь своих подданных и помиловать Псков. Ольга тоже узнает, что она не дочь Токмакова, услышав разговор названного отца со старым боярином Матутой, за которого ее хотят выдать замуж. Ольга же любит молодого посадского сына Михайло Тучу, который возглавляет псковскую вольницу. Ночью девушка встречается в псковских лесах с любимым и решает вместе с ним уйти в леса на вольную жизнь. Но ее похищают холопы Матуты, которых задерживают слуги царя, расположившегося в своей ставке в шатре на берегу реки, и приводят к царю. Ольга честно рассказывает Ивану Грозному о своей любви к Михайло и просит его не убивать. Раздается свист Тучи, пришедшего выручать любимую. За царским шатром уже началась погоня за Тучей. Ольга выбегает из шатра и падает замертво сраженная шальной пулей.

В Большом театре премьера «Псковитянки» с прологом «Вера Шелога» состоялась 10 октября 1901 года с участием Федора Шаляпина, создавшего грандиозный образ Ивана Грозного.

Во всех последующих постановках опера до 1999 г. шла с прологом. С 1971 по 1977 г. Тамара Милашкина единственная из исполнительниц в один вечер пела партии Веры Шелоги и Ольги. В роли царя выступали выдающиеся басы Большого театра Александр Пирогов, Марк Рейзен, Александр Огнивцев, Артур Эйзен, Иван Петров. В последний раз постановку «Псковитянки», уже без «Веры Шелоги», в Большом театре осуществили 15 декабря 1999 года музыкальный руководитель и дирижер Евгений Светланов, режиссер Иоахим Шароев, сценограф Сергей Бархин и художник по костюмам Татьяна Бархина. Она прошла всего 13 раз и 25 ноября 2000 г. прекратила свое существование.



Степанида Матута – Анна Бондаревская, Княжна Ольга – Анна Нечаева, Власьевна – Евгения Сегенюк, Перфильевна – Ирина Рубцова

Спустя 17 лет музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев обратился к этой замечательной опере Римского-Корсакова, но пока осуществил только ее концертное исполнение. Перед ним стояла задача очень сложная. Опера масштабная, трехактная, с массой разнообразных хоровых сцен, развернутых диалогов, могучим образом Ивана Грозного. Пока не все получилось.

На высоте оказался хор Большого театра в 120 человек (главный хормейстер Валерий Борисов). Каждая хоровая сцена была выразительна и точна: это и женский хор в саду Токмакова, затеявший веселую игру, и народные сцены на площадях Пскова, и вольница, возглавляемая Тучей, и лирическая песня девушек, идущих на богомолье и др. Оркестру под управлением Тугана Сохиева пока не хватает действенности, энергетики, напряженности непростых событий и масштабности, которые необходимы «Псковитянке». Они все-таки проявляются, но далеко не сразу. В первый вечер - только во второй половине оперы, на другой день значительно раньше — после первой картины. Может быть просто не было достаточно репетиций из-за частых отъездов дирижера за рубеж? Во всяком случае слушать оперу во второй вечер было намного интересней. И что было отрадным, так это в основном хорошо подобранный состав исполнителей.



Иван Грозный – Рафал Шивек

Надо отдать должное польскому басу Рафалю Шивеку —у него образ Ивана Грозного получился значительным. У певца хороший русский язык и верное понимание русской истории, к тому же выразительный голос и несомненное актерское дарование. Многоплановый характер князя Токмакова создал Вячеслав Почапский. Есть в его герое достоинство и благородство, доброжелательное и внимательное отношение к окружающим его людям: к царю и своим псковичам. Его густой бас с массой тембральных оттенков помог слушателям поверить в искреннюю любовь Токмакова к Ольге и страстное желание царского наместника добром встретить Ивана Грозного и миром уладить конфликты вольницы с царем.

У Олега Долгова, исполнителя партии Михайло Тучи, крепкий драматический тенор, он взял все верхние ноты, коих немало, честно исполнил все написанное композитором. Но его Михайло был каким -то формальным. Не было в нем ни любви к Ольге, ни озорства, ни задора, которыми должен быть наполнен образ вольного посадского сына и царского ослушника Михайло Тучи. Интересным оказался боярин Матута у Романа Муравицкого - жадный, трусливый, способный на подлость, только бы успеть урвать для себя желаемое — похищение холопами Ольги Токмаковой. Еще хотелось назвать колоритный образ мамки Власьевны, созданный контрально Евгенией Сегенюк. Кстати, она играла эту же роль в последней постановке Большого театра в 1999 году, не растеряв до сегодняшнего дня ни яркости красок, ни свежести дыхания современности. Откровенно не получилась у Анны Нечаевой роль Ольги Токмаковой ни по голосу, ни по актерскому темпераменту. Нечаева очень хорошая профессиональная певица, у нее много отличных работ в театре: Донна Анна в «Каменном госте» Даргомыжского, Елизавета в в «Дон Карлосе» Верди, Кума в «Чародейке» Чайковского и др. Просто Ольга в «Псковитянке» на все 100% не ее роль.



На переднем плане: маэстро Туган Сохиев и Анна Нечаева (Княжна Ольга); сзади: Олег Долгов (Михайло Туча), главный хормейстер ГАБТ Валерий Борисов

Во второй вечер появились двое новых исполнителей. Это молодые певцы, выпускники Молодежной оперной программы Большого театра, которые украсили «Псковитянку» своим вокальным и актерским талантом, жизненной энергией и разнообразными чувствами и настроениями, созвучными сегодняшней действительности. Это тенор Сергей Радченко — Михайло Туча и сопрано Мария Лобанова — Ольга. У них яркие, обаятельные полетные голоса, сразу привлекающие внимание зрителей. Что любопытно, после скучного начала первого вечера в антракте половина зрительного зала покинула «Псковитянку». На втором вечере большинство публики осталось, чтобы выяснить, что же произошло дальше с Тучей, Ольгой и царем Иваном Васильевичем, который оказался отцом девушки. Действительно, это было 100% попадание Радченко и Лобановой в роли. Веришь в любовь Ольги и Михайло, следишь за их смелыми поисками путей быть вместе. Радуешься, когда слышишь призывный свист Тучи и его задорные песни. Как точно раскрывает Лобанова полную противоречий внутреннюю жизнь своей героини: первую большую любовь и желание скорей избавиться от старого и противного жениха боярина Матуты, притягательность с детства дум и молитв о царе Иване Васильевиче, и противоречивые чувства, когда девушка узнает, что Токмаков не отец ей. В ее сердце соединись трепетность и искренность, решительность и страх от темных лесов, недобрые предчувствия и надежда на счастье с любимым. Но Бог сулил иное. Ольга погибает нелепо. Повесть о псковитянке Ольге заканчивается рыданиями Ивана Грозного над трупом дочери в сопровождении тихо-пронзительного хора.

Очень захотелось увидеть эту замечательную оперу в сценическом прочтении, но только в пределах вразумительной режиссуры.

Елизавета ДЮКИНА

Фото: Дамир ЮСУПОВ/Большой театр