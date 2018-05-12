243-й сезон Большого театра: раскрыты все планы

25 августа 2018 года выдающемуся американскому пианисту, дирижеру и композитору Леонарду Бернстайну исполнилось бы 100 лет. Первой премьерой сезона 2018-2019 года станет постановка его оперетты «Кандид», которая пройдет 29 сентября на Исторической сцене. Дирижер-постановщик Туган Сохиев, режиссер Алексей Франдетти, сценограф Тимофей Рябушинский, художник по костюмам Виктория Севрюкова, главный хормейстер Валерий Борисов. 3 ноября на Новой сцене появится опера Россини «Севильский цирюльник» в постановке Евгения Писарева, в режиссуре которого в театре успешно идет опера Моцарта «Свадьба Фигаро». Дирижером приглашен Пьер Джорджо Моранди. Сценограф Зиновий Марголин, а костюмы придумает Ольга Шаишмелашвили. Художник по свету Дамир Исмагилов, главный хормейстер Валерий Борисов.

На Исторической сцене уже несколько раз прошло концертное исполнение другой оперы Россини «Путешествие в Реймс». Теперь решили поставить спектакль. Дирижером по-прежнему будет Туган Сохиев, а постановочная группа из-за рубежа: режиссер Дамиано Микъелетто, сценограф Паоло Фантин, художник по костюмам Карла Тети. Эта премьера 12 декабря завершит 2018-й год. Второй раз после успешного «Дона Паскуале» Доницетти Большой театр пригласит Тимофея Кулябина на постановку «Русалки» Дворжака. Премьера состоится 7 марта 2019г. Дирижер Айнарс Рубикис, сценография Олега Головко, костюмы Галины Солодовниковой, главный хормейстер Валерий Борисов. Премьерную череду оперных спектаклей закончит 28 мая постановка Евгением Арье «Евгения Онегина» Чайковского с декорациями Семена Пастуха и костюмами Галины Соловьевой. Главный хормейстер Валерия Борисов.

О планах балетной труппы рассказал Махар Вазиев. 20 ноября на Новой сцене состоится премьера одноактных балетов: «Артефакт» на музыку Эвы Кроссман-Хехт и И. С. Баха в хореографии Уильяма Форсайта (он же автор костюмов и художник по свету) и «Петрушка» И. Стравинского в постановке Эдварда Клюга и оформлении Марко Япеля. Костюмы Део Кулаша, Свет Мартина Гебхардта. 4 апреля 2019г. в репертуар войдет шекспировская «Зимняя сказка» Джоби Тэлбота, который вместе с хореографом Кристофером Уилдоном написали либретто. Сценография и костюмы Боба Краули, дирижер Антон Гришанин. 13 июня любителей балета ждет еще один вечер одноактных балетов: «Парижское веселье» на музыку Ж. Оффенбаха в хореографии Мориса Бежара, сценография и костюмы Тьерри Боске, и «Симфония до мажор» Ж. Бизе в хореографии Дж. Баланчина. Завершится 243-й сезон 19 июля мировой премьерой одноактного балета, новой работой театра, настолько новой, что у нее пока только рабочее название «Красавин – Самодуров», которое говорит само за себя, объясняя, на чью музыку поставит балет худрук балетной труппы Екатеринбургского театра оперы и балета Вячеслав Самодуров.

Двумя гала-концертами на Исторической сцене отметит театр два юбилея: 70-летие ведущего баса Владимира Маторина (11 ноября) и 80-летие со дня рождения выдающейся балерины Екатерины Максимовой (1 февраля 2019). К этим юбилеям будут подготовлены выставки в Хоровом фойе Исторической сцены.

Запланированы два абонементных концерта в Московской филармонии, которые пройдут на сцене Концертного зала им. П. Чайковского под руководством Тугана Сохиева. В программе только русская музыка. 6 декабря оркестр Большого театра исполнит Концерт для скрипки с оркестром № 2 С. Прокофьева, солист Вадим Репин, и Восьмую симфонию Д. Шостаковича. 4 февраля 2019 г. выступят Хор и Оркестр Большого театра. Прозвучат Кантата «Весна» и Вторая симфония С. Рахманинова, солист баритон Василий Ладюк, а также «Половецкие пляски» из оперы А. Бородина «Князь Игорь».

В новом сезоне будет активно задействована и третья сценическая площадка – Бетховенский зал, где состоятся концерты артистов и ансамблей оркестра театра, а также выступления и разные проекты артистов Молодежной оперной программы. Вместе с компанией Патэ и Бель Эр Медиа театр продолжит кинотрансляции балетов. 14 и 15 сентября Оперный фестиваль в Савонлинна представит москвичам на Новой сцене Большого театра свой спектакль «Отелло» Верди в режиссуре Надина Дуффо и оформлении Эммануэля Фавра, Хор Оперного фестиваля, Детский хор и оркестр Большого театра, дирижер Александр Ведерников. В главных партиях заняты Карл Таннер – Отелло, Марина Коста-Джексон – Дездемона, Элиа Фабиан – Яго.

В январе 2019 г. в Москву приезжает Национальная опера «Эстония», которая покажет на Исторической сцене Большого театра два спектакля: 9 и 10 января детский балет на музыку Тибора Кочака «Белоснежка и семь гномов», хореограф Дьюла Харангозо и 12 января оперу Р. Вагнера «Тангейзер» в постановке Дэниела Слейтера. Завершится визит гостей 13 января совместным концертом солистов театра «Эстония» и Большого театра.

Большая и ответственная гастрольная деятельность ждет Большой театр в новом сезоне. Балетная труппа начнет его выступлением в Миланском театре «Ла Скала». С 7 по 13 сентября будут показаны спектакли «Баядерка» Минкуса и «Укрощение строптивой» на музыку Д. Шостаковича (хореограф Жан-Кристоф Майо). Затем «Укрощение строптивой» отправится в Ригу, где балет пройдет 8 и 9 октября на сцене Латвийской Национальной оперы. В октябре оперная труппа покажет «Богему» Пуччини в Челябинском театре оперы и балета.

В январе 2019 хор Большого театра будет выступать в Берлине. Сначала он даст концерт в Камерном зале Берлинской филармонии, а затем примет участие в концертных программах филармонии. В марте 2019 оперную труппу, хор и оркестр п\у Тугана Сохиева ждут во Франции. В Тулузе пройдут концерт хора, затем концертные исполнения опер «Евгений Онегин» Чайковского и «Псковитянка» Римского-Корсакова. В программу парижских выступлений войдут концертное исполнение «Псковитянки» и концерт из произведений русских композиторов: Кантата «Весна», Вторая симфония С. Рахманинова и «Половецкие пляски» из оперы А. Бородина «Князь Игорь».

Гастрольную панораму закончат балетная труппа и оркестр. Их масштабные гастроли пройдут в Брисбене (Австралия) – 23 июня -8 июля, «Спартак» и «Драгоценности» и в Лондоне, в Королевском театре 25 июля-17 августа, программа уточняется.

Прославленный музей Большого театра в новом сезоне отметит свое 100-летие выставкой «Музей и театр. Сто лет вместе», которая будет экспонироваться с декабря 2018 по февраль 2019г. в «Новом Манеже». В театре же сотрудники музея подготовят выставки в музейном и хоровом фойе к юбилеям певцов, артистов балета, художников и к предстоящим премьерам. Сентябрь – октябрь «Волшебники театральной живописи» к 80-летию Сергея Бархина и к 80-летию со дня рождения Валерия Левенталя. В ноябре «Звезды оперы»: памяти певца Зураба Соткилавы. В декабре 2018 – январе 2019 выставка «Итальянцы в Большом», посвященная постановкам опер Д. Пуччини «Богема» и Д. Россини в Большом театре. В феврале – марте «Звезды балета» - к юбилею балерины и педагога Марины Кондратьевой. В апреле – июне выставка «Онегин, добрый мой приятель…» к постановке оперы П. Чайковского «Евгений Онегин» в Большом театре. Июль: «Легенда Большой оперы». К 80-летию со дня рождения Елены Образцовой.

Выставки пройдут и в фойе Новой сцены. Сентябрь—октябрь: «Балетные династии» - Асаф и Суламифь,. Мессерер. К 115- и 110-летним юбилеям танцовщиков и педагогов: ноябрь-декабрь, к 85-летию солистки Большого театра Бэлы Руденко. Январь-февраль 2019: выставка к 70-летию со дня рождения танцовщика Александра Богатырева. Март-апрель 2019: Владимир Атлантов, Тамара Милашкина, к 80- и 85-летним юбилеям певцов. Май-июль: «Классики современного балета». Ролан Пети и Джордж Баланчин, к 95- и 115-летним юбилеям хореографов.

Елизавета ДЮКИНА