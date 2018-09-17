Алла Пугачева закрыла свою школу талантов

«Пугачева собиралась сделать это ещев 2017-м, – рассказали «СтарХиту» в окружении звезды. – Аренда такого большого количества квадратных метров в центре Москвы стоила огромных денег. А прибыли от детища Алла Борисовна не получала. Но тогда родители подопечных уговорили ее продолжить занятия, а оплату площади взяли на себя. В тот момент в студии почти не осталось бюджетников, места сохранили только те, чьи мамы и папы могли позволить себе раскошеливаться».



Алла Пугачева

В мае – начале июня ученикам выдали сертификаты о том, что они прошли курс в школе Примадонны, и попрощались с ребятами. После оперативно вывезли звуковое оборудование и мебель.

«Все, кто занимался под патронажем Аллы Борисовны, уже не смогут дальше существовать без музыки, – поделились со «СтарХитом» родители одного из учеников. – Просто находиться рядом с ней уже было счастьем. Она очень много вложила в каждого, легко находила индивидуальный подход, могла и похвалить, и поругать. Дети ее обожали. Возможно, решение закрыться связано еще с тем, что сейчас Пугачева будет много времени уделять подготовке к юбилейному концерту, который пройдет в апреле следующего года в «Крокус Сити Холле». Конечно, жаль, что уроки больше не состоятся. Это была школа не только музыки, но и жизни».