Балет «Анна Каренина» Джона Ноймайера на сцене Большого театра

Либретто, хореография, сценография, костюмы и концепция светового оформления принадлежат Джону Ноймайеру. Дирижировал маэстро Антон Гришанин. Спектакль создан совместно с Гамбургским балетом.



Анна Каренина – Светлана Захарова. Вронский – Денис Родькин

Новое произведение Джона Ноймайера обращает нас к вопросам соотнесения содержания романа Толстого и того, что представляется на сцене языком современной хореографии в авторском варианте. Действительно, язык хореографии Джона Ноймайера оригинален и универсален. Нет таких положений в спектакле, которые были бы сами по себе, а не несли бы некую конкретную смысловую нагрузку, связанную с содержанием романа. Тем не менее, хореография в данном конкретном случае не является иллюстрацией романа.

Сам автор балета, Джон Ноймайер, перед премьерой говорил, что его балет вдохновлён романом Льва Толстого «Анна Каренина», но не иллюстрирует его буквально. По словам маэстро, для него важно показать правдиво героев, такими, какими он увидел их. Для этого надо создать хореографию, которая могла бы передать эмоции и события романа, считает маэстро. Для автора балета все элементы хореографии выражают внутреннее состояние героев. Это никак не связано ни с поддержками, ни с темпом, добавляет хореограф. По признанию Джона Ноймайера, он выбрал ситуации романа и персонажей и пытался сделать их яркими и эмоциональными, заметными на сцене. Его цель была сделать хороший спектакль, признался художник.



Каренин - Семен Чудин. Сережа – Григорий Иконников. Анна Каренина – Светлана Захарова

Начинается спектакль изящной демонстрацией приёма актуализации на примере представления зрителям Алексея Каренина (Семён Чудин), чиновника, делающего успешную карьеру в высоких государственных сферах. Ему помогает жена Анна (Светлана Захарова) и сын Серёжа (Григорий Иконников). Тут и митинги, поддержка народа, плакаты с призывами голосовать. Всё актуально, «на злобу дня», но нет неприятия этих приёмов у зрителей, так как задумано мастером и исполнено артистами высочайшего уровня.



Анна Каренина – Светлана Захарова. Вронский – Денис Родькин

Встреча Анны с Алексеем Вронским (Денис Родькин), зарождение и развитие их любви, конфликт Анны с мужем, итальянское путешествие Анны и Вронского, тайные встречи Анны с сыном Серёжей – всё это есть в спектакле, и остаётся в памяти как кадры хорошего фильма.



Анна Каренина – Светлана Захарова

Сцена родов Анны исполнена на каком-то невероятно высоком градусе эмоционального накала и, пожалуй, может быть названа кульминацией всего спектакля. Зрители всё это пережили, они участвовали в этом непростом событии. Вронский уже скучает. Анна отвергнута высшим светом, а в глубине сцены монотонно прохаживается девушка с зонтиком, будущая разлучница.



Анна Каренина – Светлана Захарова. Мужик – Эрик Сволкин

Предвестник трагического исхода судьбы Анны, мужик (Сволкин), копошащийся и постоянно что-то бормочущий, преследует и пугает её. А по краю сцены безмятежно бегает по рельсам состав поезда детской железной дороги, как будто и ничего не предвещает. Серёжа забавляется этой игрушкой, не ведая о трагическом финале своей матери. Перед зрителем проходит жизнь Китти (Дарья Хохлова) и Левина (Денис Савин), представленная с момента их первой встречи, свадьбы, счастья и трудных жизненных ситуаций до достижения ими гармонии в жизни обыкновенной. И тут как нельзя лучше подходит сцена с дружными косарями, и тракторёнком, чистеньким и ухоженным, который плавно передвигается по сцене, утверждая верховенство созидательного труда над обыденной суетой.



Анна Каренина – Светлана Захарова. Каренин - Семен Чудин. Вронский – Денис Родькин

История взаимоотношений Долли (Анастасия Сташкевич) и Стивы (Михаил Лобухин) показана в спектакле драматически достоверно. Тут и семья, и дети, и легкомыслие отца семейства, и ссоры, и примирения, т.е. жизнь во всём её многообразии.

Декораций практически нет, кроме нескольких трансформер-конструкций. Всё внимание зрителей сосредоточено на персоналиях, на их характерах, на их судьбах.

Особое место в оформлении спектакля принадлежит световым решениям сцен. Это одна из особенностей художественного метода Джона Ноймайера, как и костюмы героев спектакля, их цветовое решение.

Хореографический язык спектакля совершенно новый, необычный, нетрадиционный. В сочетании с музыкой, это перетекающие одно в другое движения персонажей, напоминающие движения клеток в живом организме, которые можно увидеть в микроскоп. Да, это сама жизнь сложного человеческого организма, созданного Богом и зависящая от Его Воли.

Балет «Анна Каренина» Джона Ноймайера, представленный на Исторической сцене Большого театра, безусловно, является значимым событием в культурной жизни России. Хочется надеяться на долгую сценическую жизнь нового творения великого Джона Ноймайера.

Людмила КРАСНОВА

Фото Дамир Юсупов/Большой театр