Эд Ширан тайно женился?

Музыкант крайне редко говорит о своей личной жизни, но о таком важном для него событии решил рассказать многомиллионной армии подписчиков: «Стал женихом незадолго до Нового года. Мы очень счастливы, любимы, и наши коты тоже рады за нас»,— прокомментировал Ширан фото.



На пальце Эда Ширана появилось кольцо.

Чуть позже в феврале известная телеведущая Эллен Дедженерес, поздравляя певца с днем рождения, добавила, что в нетерпении ждет скорую свадьбу. Как сообщает издание Dailymail, подозрения по поводу уже состоявшегося бракосочетания 27-летнего певца появились после того, как он явился выступать в Лондоне с обручальным кольцом на пальце. Певец предпочел пока никак не реагировать на появившиеся слухи, пишет OK!.