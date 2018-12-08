Экс-главу РАО Федотова арестовали, его мать-подельница под домашним арестом

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила представитель суда Светлана Максимова. «Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении С.Федотова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля», - сказала собеседница агентства.

Кроме того, как пояснили в суде, суд отправил под домашний арест до указанной даты мать подозреваемого - Веру Федотову, занимавшую должность первого заместителя главы РАО. Также домашний арест до 7 февраля избран Тверским судом столицы для еще одной фигурантки дела - члена совета директоров РАО Светланы Темешовой.

В июне 2017 г. Мещанский районный суд столицы признал С.Федотова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и приговорил к лишению свободы на срок 1,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Дело рассматривалось в особом порядке, так как экс-глава РАО заключил сделку со следствием. В декабре 2017 г. Рязанский областной суд принял решение об условно-досрочном освобождении С.Федотова.