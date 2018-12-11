ГАБТ проведет онлайн-трансляцию подготовки к премьере

Уникальная трансляция "День оперы в Большом театре" будет доступна на главной странице сайта театра www.bolshoi.ru и на его официальной странице "ВКонтакте".

Солист Большого театра Эльчин Азизов и пресс-секретарь Катерина Новикова встретятся во вторник с создателями спектакля "Путешествие в Реймс" - режиссером-постановщиком Дамиано Микьелетто, художником по костюмам Карле Тети и сценографом Паоло Фантин.

Ведущие расскажут о жизни оперной труппы, проведут зрителей на предпремьерные репетиции, встретятся с главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра Туганом Сохиевым, побеседуют с исполнителями центральных партий Альбиной Шагимуратовой, Игорем Головатенко, Ольгой Селиверстовой.

В числе героев трансляции – народный артист России Владимир Маторин, выпускник молодежной программы Большого театра Андрей Жилиховский (баритон) и главный хормейстер театра Валерий Борисов.

Зрители увидят, как готовят к премьере костюмы в пошивочных мастерских Большого, побывают в самом большом репетиционном зале – на верхней сцене, которая находится под крышей исторического здания.

Премьера "Путешествия в Реймс" состоится в Большом театре в среду.