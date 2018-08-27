Гостиница для артистов Большого театра будет отреставрирована

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора со ссылкой на главу комитета ведомства Олега Антосенко.

"Мосгосстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию гостиницы для проживания приглашенных артистов Большого театра России в центре Москвы", - приводятся слова Антосенко в сообщении.

По данным Мосгосстройнадзора, мини-отель размещается в четырехэтажном кирпичном строении конца XIX века (бывший доходный дом Засецкой), которое не является памятником архитектуры. В ходе реконструкции на этажах со второго по четвертый оборудуют 15 номеров. За счет подъема конька кровли на полметра создадут мансардный этаж. В нем обустроят еще два номера, административные и служебные помещения.

В каждом номере предусмотрены гостиная, спальная, кухня- ниша, прихожая, гардеробные и совмещенные санузлы. На первом этаже разместится вестибюль со стойкой администрации. Интерьеры гостиницы будут лаконичными в рамках европейского уровня комфортности.

"В здании появится пассажирский лифт. Кроме того, установят деревянные окна. Главный фасад здания, который является частью непрерывной застройки по улице Кузнецкий мост, сохраняется без изменений", - говорится в сообщении ведомства.

Срок действия разрешения на строительство действует до октября 2019 года. Сама реконструкция будет произведена на средства федерального бюджета.

ТАСС