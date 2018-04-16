Лидер Dire Straits не приехал на включение в Зал славы рок-н-ролла

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Guardian.

Неприсутствие на торжественном мероприятии 68-летнего музыканта пришлось объяснять басисту группы Джону Иллсли. «Уверяю вас, это личное дело. Вот и все», — сказал Иллсли. Он также поблагодарил отсутствующего коллегу за музыку, сделавшую группу популярной. В беседе с изданием Billboard Иллсли добавил, что несколько раз просил Нопфлера посетить церемонию, однако тот все равно решил не идти.

Участники Dire Straits не говорят, связано ли отсутствие фронтмена с его состоянием здоровья.

33-я ежегодная церемония включения рок-музыкантов в Зал славы рок-н-ролла традиционно прошла в Кливленде (США). Кроме Dire Straits, в этом году музыкальный музей присвоил почетное звание группе Bon Jovi и, посмертно, певица Нина Симон.