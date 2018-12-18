Открывается выставка, посвященная столетию Музея Большого театра

Если история Большого начинается с основания труппы, то история его музея – с организации коллекции. Сегодня в фондах Музея более 100 000 музейных предметов, которые регулярно участвуют в выставках по всему миру.

Посетители юбилейной выставки смогут увидеть уникальные экспонаты и найти ответы на самые интересные и неожиданные вопросы: сколько стоили билеты в Большой театр в 1824 году? В каких костюмах выступали Леонид Собинов, Галина Вишневская, Майя Плисецкая? Как выглядели спектакли в авангардном оформлении? О чём писали артисты Большого театра солдатам на фронт? Чем отличается театр ХIХ, ХХ и ХХI века?

К выставке подготовлены документальный фильм о Музее и каталог его собрания. Увидеть всё это можно в двух шагах от Большого театра – в выставочном зале Новый Манеж (Георгиевский переулок, 3/3) с 19.12.2018 по 10.02.2019.

Каждое третье воскресенье месяца – вход бесплатный.