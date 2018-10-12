Оzzy Osbourne отменил тур и готовится к новой операции

Как сообщалось ранее Оззи Осборн был госпитализирован и прооперирован в связи с травмой руки и возникшими осложнениями.



Музыканту предстоит перенести еще одну операцию

Скорее всего, из-за множественных инфекций в правой руке музыканту предстоит перенести еще одну операцию в ближайшие дни.

Все четыре концерта будут перенесены на 2019 год.

«Я невероятно разочарован из-за отмены этих шоу, - говорит Оззи. - Тур прошел великолепно, и мы с нетерпением ждали этих последних концертов. Мы надеемся, что все будут терпеливы, и мы с нетерпением ждем всех на концертах в следующем году».