Попечительский совет Большого театра возглавил Андрей Костин

Обновленный состав совета опубликован на сайте театра в четверг.

Председателем совета стал президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Вице-премьер правительства Ольга Голодец сообщила журналистам, что представители власти выйдут из состава совета: они могут быть в нем только в качестве приглашенных.

Из состава совета выведен совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов, находящийся под арестом. Ранее стало известно, что он и его брат Магомед Магомедов обвиняются в совершении шести преступлений в рамках возбужденного в их отношении уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве. 28 мая суд продлил арест братьев до 5 августа.

Из состава попечительского совета Большого театра выведены Ольга Голодец, первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и др. чиновники. Также из состава выведены гендиректор Большого театра Владимир Урин и председатель госкорпорации "Внешэкономбанк" Игорь Шувалов.

Андрей Костин, который в среду возглавил попечительский совет Большого театра, пообещал, что попечительский совет не будет вмешиваться в творческую линию театра. Костин добавил, что нужно активнее поддерживать новые имена в искусстве, талантливых молодых режиссеров, хореографов.

ТАСС