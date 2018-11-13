The Rolling Stones выпустят альбом сет-листов

За последние два десятилетия каждая песня, которую Rolling Stones сыграли на репетициях, была оформлена Ронни Вудом в виде расписанных вручную полотен. В результате накопилась уникальная коллекция сет-листов.

«Во время репетиций я оформляю сет-листы на больших полотнах, сортируя песни по тональностям. Мы вешаем эти списки на стенах репетиционной комнате», - говорит Ронни Вуд. - Иногда Кит и Мик добавляют свои каракули».

Ронни Вуд выбрал более 100 сет-листов, которые будут представлены в хронологическом порядке и сопровождаться редкими фотографиями из зарубежных гастролей группы.

Альбом выйдет ограниченным тиражом 1000 экземпляров. Каждый экземпляр пронумерован и подписан Ронни Вудом.