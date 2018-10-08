Снимается сериал о преследовании Аллы Пугачевой Нагиевым

В основу сюжета легла реальная история из жизни Аллы Борисовны. В конце 70-х звезду хотел изнасиловать и убить маньяк по имени Анатолий Нагиев. Пугачевой он «заболел» в колонии, куда попал в 17 лет за преступление сексуального характера. В тюрьме парню поручили руководить радиорубкой, в которой он и наткнулся на первый сольный альбом певицы.

Освободившись досрочно, мужчина направился прямиком в Москву, выслеживание кумира стало главным делом его жизни. Нагиев знал о ней все – от распорядка дня до расписания гастролей.Разыскивать преступника, который планировал проникнуть в дом Примадонны, взялся милиционер из Ростова-на-Дону Николай Ефимченко. В какой-то момент маньяк даже был в шаге от задуманного преступления...

Актрису на роль молодой Аллы Пугачевой искали долго. Был жесткий кастинг, пробовались и знаменитости. Но в итоге режиссер Александр Касаткин выбрал неизвестную артистку – 27-летнюю Анну Христич. Девушка работает в Городском театре Санкт-Петербурга, который создала вместе с одногруппниками после выпуска, на счету Анны несколько эпизодов в сериалах.

«Когда позвонили и предложили пройти пробы на роль суперзвезды, не поверила! – поделилась со «СтарХитом» Христич. – Подумала – розыгрыш друзей. Но оказалось, все серьезно: приехала на площадку, там на меня одели парик… Режиссер посмотрел и улыбнулся: «Как хорошо тебя загримировали, даже щербинка появилась». На самом деле я долго боролась с расщелиной между передними зубами, даже носила специальные пластины, но до конца не смогла убрать. Представить не могла, что когда-нибудь эта мелочь будет иметь такое значение».

Анна играет Пугачеву в момент, когда к певице пришла всесоюзная слава. Девушка пересмотрела десятки концертов и интервью знаменитости.

«Конечно, переживаю, ведь играть живую легенду всегда сложно, – продолжает актриса. Успокаиваю себя лишь тем, что образ – художественный, в чем-то может не совпадать с Аллой Борисовной. Но точно могу сказать: это роль мечты! С детства обожаю Примадонну, как и вся моя семья. Смен хватает, но сильно не устаю. Все-таки мой персонаж – не главный, но, безусловно, яркий».

«Основной акцент сделан на расследовании. У киношной Пугачевой будут другие имя и фамилия, однако созвучные реальным – Анна Богачева. По некоторым сведениям, это сделали, чтобы упростить процесс и не получать разрешения от звезды на экранизацию отрезка из ее жизни. – Так же поступили и с остальными героями, – сообщили «СтарХиту» на съемочной площадке. – Например, маньяк Нагиев станет Никоновым. В массовку проводили серьезный кастинг. Кого только не искали – санитаров, фанатов звезды, «солидных жильцов» ее дома, грузчиков. Кого-то просили изначально прийти в указанной одежде: к примеру, «психов» – в майках-алкоголичках и растянутых трениках, кому-то выдавали пальто и платья в духе советских времен».

В детективе появятся известные актеры. Александр Устюгов исполнит роль милиционера Ефимченко, а Артем Быстров – того самого маньяка. Съемки, в которых воссоздали атмосферу советского времени, продлятся в Северной столице до конца года.