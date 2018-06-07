Светлана Шилова и Арташес Хоралов получили госнаграды

"Здесь собрались по традиции выдающиеся актёры, режиссёры, музейные деятели, художники, музыканты, артисты цирка, педагоги. На вас возложена ответственная миссия, и я искренне благодарен за тот вклад, который вы вносите в развитие культуры в нашей стране", — сказал Мединский на церемонии вручения наград в Большом театре.

Он напомнил, что в мае президент РФ Владимир Путин поставил новые большие задачи – обеспечить прорыв в экономической, социальной жизни страны, в культурной сфере.

"Мы приложим все усилия, чтобы приумножить достижения последних лет, расширить присутствие нашей культуры за рубежом, и конечно, я рассчитываю на вашу активную поддержку и участие", — отметил Мединский.

Он добавил, что звания и награды почётны, но есть награда более почётная — это любовь и благодарность тысячи зрителей.

Почетными званиями "Заслуженный артист РФ" были отмечены балерина Большого театра Екатерина Крысанова, артист Сергей Маховиков, концертмейстер оркестра Большого театра России Владимир Скляревский, композитор Арташес Хоралов, вокалистка Большого театра Светлана Шилова. Обладательницей почетного звания "Заслуженный художник РФ" станет заведующая художественно-костюмерной частью Большого театра России Елена Зайцева.

Орден Александра Невского вручили артисту Малого театра Вячеславу Езепову, орден Дружбы получит артистка Светлана Фомичева. Гендиректора Государственного центрального музея современной истории России Ирину Великанову в свою очередь отметили благодарностью президента РФ.

РИА Новости