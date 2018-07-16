Тимати как Остап Бендер российского поп-рэпа

Тимати привез на фестиваль «Славянский базар» программу «Поколение», основанную на одноименном дуэте с Гуфом с добавлением всех хитов, и она уже обкатана. Идет без сучка и задоринки. Поскольку большинство последних заметных работ Тимати — и есть дуэты, как правило, с наемными сотрудниками Тимати, то формат концерта закономерно представляет общение с виртуальными артистами. Их видео попросту выводят на задник, а вокальный трек идет в плейбек, которого и так немало.

Иногда этот прием выглядит анекдотично, как в песне «Баклажан». Семпл с фразой «Лада-седан» идет из компьютера, женские бэки идут оттуда же, духовые партии — оттуда же. Живьем остается только слово «баклажан», но и даже его Тимати предпочитает делегировать восторженной публике. Это почти караоке, за исключением главного элемента: живой группы.

И это важный элемент. Доэкспериментировавшись со всякими «фанерами», ди-джеями, «минусами», со временем Тимати пришел к мысли, что музыканты-профи гораздо эффективнее самодеятельных друзей-псевдорэперов. У него крепкий рок-состав: барабаны, бас, гитара, клавиши. Это отменные профи, явно не склонные к тому, что ждут от них визжащие малолетние девочки, зато это каркас звука. Остался и диджей, роль которого свелась к унылому однотипному поскрипыванию винила взад-вперед, и поигрыванию мускулатурой. Но все решают музыканты, поверх которых всегда можно наложить любой плейбек, вплоть до вокала Лепса и Киркорова, и это будет убедительно.

Но главным смысловым центром остается на сцене сам Тимати. «Все начинается с простых идей на листе и уже завтра ты увидишь поколение». Тимати увидел. И это странное поколение, желающее, чтобы им манипулировали. Он говорит им: «чиксы танцуют» (чиксы — девушки, которые приходят «сниматься» в клуб), и мы видим целый огромный Летний амфитеатр танцующих «чикс». Им легко примерить это на себя, и они действительно готовы танцевать. Он говорит им о своем богатстве «Я приземлился в Каннах на „Фальконе“, Так много женщин на моем балконе», а затем призывает посочувствовать ему: «Призрак тщеславия - мой главный демон. Это вопрос, за кем будет победа». Трудно поверить, но ему сочувствуют те, кто Канны видел только по телевизору.

Тимати такой превосходный манипулятор, что на сцене напоминает Остапа Бендера. Обаятельного, нагловатого, циничного - такие нравятся девочкам. И девочки несут цветы.

Поскольку программа фактически Бест, то сыграно было все, что на слуху. Начиная от «У нас в клубе» до всей череды дуэтов с Киркоровым, Лепсом, Кридом, Рекорд Оркестром, Натаном (восхитительный момент, когда девушки хором кричат о себе: «Ты че такая дерзкая? А?»)… Ну и завершилось фееричным аттракционом «Гучи»: «Деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Помоги мне прямо сейчас от них избавиться»… Манипулирование высшего порядка, упрощающее до нуля то, что раньше в кино изображали сказки о Золушке, а позднее виртуозная игра Гира и Робертс в «Красотке»… Если твоя целевая аудитория несовершеннолетние или совершеннолетние, но не очень разборчивые девочки, достаточно сказать им одно слово «деньги», и они додумают историю сами. И на что потратить, просчитают даже за время звучания песни. Их даже не смутит, что на сцене перед ними эти идеи втирают музыканты вдвое, а то и втрое старше их…

Получился прекрасный концерт. Хуки в наличии, профи играют как надо (особенно восхитил басист), умелая синхронизация между фонограммами и видеорядом. И кудесник Тимати в центре. Можно же даже не упоминать про графоманство текстов, потому что талантливый текст скорее оттолкнет эту аудиторию. Тимати все делает правильно. Классики всплескивали руками: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»

А Тимати не всплескивает руками. Он действует. И весьма грамотно.

Гуру КЕН