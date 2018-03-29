У музыканта Большого театра украли тромбон

Как рассказал Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, 26 марта в полицию обратился 38-летний житель Балашихи, работающий артистом в оркестре Большого театра.
«Мужчина сообщил, что в начале декабря 2017 г. он передал свой музыкальный инструмент - тромбон - своему брату, временно проживавшему в квартире на ул. Теплый Стан. Однажды вечером брат выпивал с малознакомым мужчиной и уснул. Наутро он обнаружил, что тромбон стоимостью 70 тыс. руб. пропал», - сообщил источник.
В полиции провели проверку и 28 марта возбудили уголовное дело о краже. Устанавливается личность преступника.
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