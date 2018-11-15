В честь Black Sabbath могут назвать мост

Как сообщает Rock FM со ссылкой на местные СМИ, также планируется открытие металлической скамьи, на которой будут изображены портреты Оззи Осборна, Тони Айомми, Гизера Батлера и Билла Уорда. На скамейке будет надпись «Сделано в Бирмингеме, 1968 год».





Эту идею предложил архитектор из Дубая Мохаммеда Усамы, который является и большим поклонником Black Sabbath. «Я хочу воссоединить четырех участников группы, хотя бы в своем родном городе — без концертов или чего-то еще», - говорит он.

Именно в Бирмингеме Black Sabbath группа сыграла свое последнее шоу 4 февраля 2017 года.