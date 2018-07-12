«Вивальди-оркестр» показал премьеру ретро-программы

Нельзя сказать, что это чуждый жанр для «Вивальди-оркестра», Светлана Безродная довольно часто исполняет нечто подобное, - но больше в качестве бисов. А теперь вот собрала целую программу «Брызги шампанского» целиком из ретро. И показала на фестивале искусств «Славянский Базар» в Витебске.

«30 лет исполняется нашему женскому камерному оркестру «Вивальди Оркестр». Сейчас мы привезли программу «Брызги шампанского» с образцами высокой советской эстрады, и это впервые, мы обычно показывали академическую программу. Кроме богатства классики, есть потрясающая музыка прошлого. Я не очень люблю слово «ретро». Потому что молодежь слушает эту программу с огромным удовольствием», - рассказала Светлана Безродная.



«Вивальди-Оркестр» в Витебске

В программу вошли предвоенные и послевоенные мелодии и песни, хорошо знакомые слушателям пожилого возраста. Но, на удивление, прекрасно знали эти песни и довольно молодые зрители, пришедшие в этот вечер в Витебскую филармонию. Их было не много, но они были.

«Как-то я сижу на Первом канале, рядом со мной сидят зрители. И в перерыве ко мне подходит много молодежи, 17 лет самые старшие, и просят у меня автограф. Оказывается, они меня знают. И они сами попросили у меня сыграть старые песни так, как они должны звучать. И я сделала эту программу, можно сказать, по заявкам молодежи», - не удивлена Светлана Безродная.

Начали с эталонного «In the Mood» («В настроении») Глена Миллера. Джайв в исполнении струнного оркестра звучал бережно, но не менее драйвово, за счет барабанов.

И когда зазвучало «Утомленное солнце» Ежи Петербургского, - очертания новой программы стали уже вырисовываться. Вел концерт и пел Сергей Полянский, тщательно копируя интонации тех лет. И надо сказать, что образ томного певца начала века у него прекрасно удается. Нельзя сказать, что все ноты взяты безупречно, иногда тембры выглядят чуть вымученными. Но ведь и задача не проста. Главное, что удается погружение в эстетику этих великих песен.



«Вивальди-Оркестр» в Витебске

Далее в концерте звучали фокстроты, танго Цфасмана, очень много песен Петра Лещенко (и даже сыграли увертюру к сюите по его песням!), неизбежная «Кукарача», много Эдди Рознера и далее к советской эстрадной классике.

Очевидно, что музыкантам «Вивальди-Оркестра» физически сложно играть «под барабан», да и нечего играть — это все-таки не Вивальди, - но они терпеливо играли все эти унисоны. Более того, девушки иногда еще и пели! И вздыхали, и вскрикивали по команде Безродной.

И да, стоит напомнить, что весь оркестр состоит только из женщин, это его особенность. Сама Безродная не считает, что женщинам в академической музыке работать сложнее, чем мужчинам:

«Когда начинала быть дирижером, меня не замечали мужчины-дирижеры как конкурента. Уже через 3 года после начала карьеры меня пригласили в Германию работать на фестивале. За тот же год мы проехали весь Советский союз с концертами. Мои знаменитые коллеги заметили меня только после того, как я стала регулярно давать концерты по всему миру. У меня появился контракт с американским мейджором Culumbia Artists, и у меня началась очень плотная гастрольная история в США. Так что мы на равных».

Вадим ПОНОМАРЕВ