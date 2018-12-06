Вышла биография Гарика Сукачева

Сам герой на пресс-конференции в ТАСС признался, что еще не читал книгу, но отметил ее приятный внешний вид.

"Нет, я ее еще не читал. Но оформлена она здорово, приятно держать в руках", - сказал Сукачев.



Гарик Сукачев

Изначально автор готовил книгу о группе Сукачева и Сергея Галанина "Бригада С", но у издательства, для которого он работал, возникли трудности. В ходе переговоров с издательством "Бомбора" (новое название "Эксмо Non-fiction") было решено сделать книгу именно о Сукачеве.

В издание тиражом 4 тыс. экземпляров вошли снимки из личного архива музыканта, а также работы фотографа Игоря Верещагина. На обложке стоит маркировка "18+".

Выход биографии приурочен к 59-му дню рождения Гарика Сукачева и серии концертов, запланированных в честь этого события, в том числе выступлению в Москве в "Крокус Сити Холл" 7 декабря.