Юрий Башмет сыграл Happy Birthday в селе Великое

Это выглядело почти невероятно — небольшое старинное село Великое с почти дотла разрушенными и покосившимися старинными особняками и храмами в центре, живописным озером, дорогами как направлениями, спортивной площадкой с табличкой «Сделано не чиновниками, а за счет жителей села. Просьба не мусорить». И при всей этой разрухе и будто вчера состоявшейся бомбежке села — улыбающиеся жители и огромное количество зрителей на концерте Башмета. Многие приехали на своих машинах из окрестностей.

Погода смилостивилась. Несмотря на обильные дожди ранее, солнышко светило ровно, было довольно тепло, - а площадь перед сценой полна.

Программа концерта, конечно, была адаптирована. Помимо безусловных шедевров «на слуху», вроде «Из времен Хольберга» Грига, Ноктюрна соч.19 Чайковского, «Маленькой ночной серенады» Моцарта, вальса из «Серенады для струнного оркестра» Чайковского, для площадного концерта были кооптированы изящные специалитеты. Например, вальс Такемицу из древнего голливудского фильма «Чужое лицо» и комические вариации Хайдриха на тему Happy Birthday.

«Солисты Москвы» п/у Юрия Башмета поначалу выглядели ошарашенными. Григ явно не получился — музыканты будто прислушивались к непривычной акустике. Ведущая концерта разговаривала с детсадовско-сказочными интонациями, и тоже не способствовала утонченной атмосфере. Однако затем музыканты собрались, и уже «Ноктюрн» с солирующим альтом Башмета зазвучал стройно и строго. «Маленькая ночная серенада» прозвучала уже почти эталонно. Далее — еще лучше.

Праздник получился. Happy Birthday зазвучал не только для недавно отметившего 65-летие Башмета, но и как минимум для восьми местных жителей, которые в этот день праздновали свой собственный день рождения.

А затем Юрий Башмет поехал в местную школу, где ровно 5 лет назад он посадил вишневое дерево. Саженцу пришлось нелегко, как выяснилось. Он приболел, его лечили, худо-бедно вылечили. Шансы на жизнь есть. Башмет повесил на дерево волшебный мешок с красными ленточками, по местным поверьям, это должно поспособствовать долгой жизни дерева и сбыче мечт.

Заодно выяснилось, что в этих картофельно-огуречных краях в теплицах растут весьма вкусные огурцы.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Ирина ШТОЛЬБА