Алла Пугачева объявила, что ее концерт покажут в кинотеатрах

Опубликовано пользователем

Алла Пугачева опубликовала в инстаграме пост, в котором объявила, что ее концерт, посвященный 70-летию, можно будет увидеть в кинотеатрах.

"Все те, кто не попал на мой юбилейный концерт, смогут увидеть его в кинотеатрах в конце октября", — написала Примадонна.

Она не уточнила, где именно будут транслировать ее выступление, но посоветовала следить за афишами.

На концерте Аллы Пугачевой
На концерте Аллы Пугачевой

"На концерт мы попали, но в кинотеатр тоже пойдём обязательно!!!", — прокомментировал Игорь Николаев.

"Обязательно пойду!", — присоединился Игорь Крутой.

"Счастлив, что был свидетелем этого потрясающего действа!", — написал историк моды Александр Васильев.

Концерт состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце и стал первым большим выступлением с тех пор, как певица объявила о том, что покидает сцену в 2009 году.

Быстрый поиск: 