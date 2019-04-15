Алла Пугачева отмечает 70-летие

Владимир Путин поздравил эстрадную певицу, композитора, народную артистку СССР Аллу Пугачёву с юбилеем. В телеграмме президента, в частности, говорится:

«Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли Вас на вершину эстрадного олимпа, снискали поистине всенародную славу. И конечно, особо отмечу Ваш значимый личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, деятельное участие в судьбе одарённых исполнителей, которым Вы открыли дорогу на большую сцену и для которых всегда будете эталоном профессионализма и преданности избранному делу».



Алла Пугачева

Первыми Пугачеву поздравили ее младшие дети, 5-летние Гарри и Лиза Галкины. Малыши вручили маме, которая вышла к ним в зеленой пижаме, открытки, сделанные своими руками.

"Довели до слез мать с утра..." – проговорила растроганная Алла Борисовна.

А дети Кристины Орбакайте приготовили для Аллы Борисовны праздничный коллаж из фотографий Пугачевой в разные годы, и подарили его бабушке.

Сама Кристина Орбакайте написала:

Мамочка, подруга, учитель, пример, душа, ласковая бабушка, мудрость, ум, талант, Музыка, понимание, чуткость, ранимость, юмор, находчивость, ЛЮБОВЬ! С Днём Рождения? Алла! Нет слов и эмоций, чтобы выразить чувства к тебе! Хочется просто прижаться и тихо сидеть не замечая времени, шума и суеты! Просто быть рядом...

Председатель правительства Дмитрий Медведев позвонил Алле Борисовне и поздравил лично с днем рождения. Звонок премьера застал артистку в Государственном Кремлевском дворце. Она проводила репетицию к своему юбилейному концерту. Дмитрий Медведев пожелал певице "здоровья, вдохновения и всего самого доброго".

Глава правительства ранее направил Алле Пугачевой поздравительную телеграмму. Медведев отметил, что вокал Аллы Пугачевой "невероятной силы и красоты, талант драматической актрисы, яркая и самобытная манера исполнения мгновенно покорили сердца миллионов людей". "А Ваши искренние и проникновенные песни о самом главном стали очень важной частью нашей жизни. По-прежнему Ваш голос звучит, не зная границ и условностей. Каждый находит в Вашем творчестве что-то близкое лично ему – то, что проникает в самое сердце и остается в нем навсегда", - говорится в телеграмме.

Михаил Горбачев, первый президент СССР, оригинально поздравил Аллу Борисовну:

Как говорится, и мне выпало быть правителем в эпоху Аллы Пугачевой. Эпоха была сложная. Мы учились свободе, а тебе не надо было ей учиться. Ты пример свободного человека. И смелого. Я не забуду, как ты поехала со своим оркестром в Чернобыль… А Раиса Максимовна через меня доставала билеты на твои концерты. ... Я рад, что успел подписать один из последних указов о присвоении тебе звания Народной артистки СССР. Государства, видишь, меняются, а ты остаешься народной Пугачевой!

Сегодня перед домом Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь собрались поклонники певицы, некоторые даже приехали из Германии. Они включили ее песни и сами им подпевают. В руках растянуты полотнище с надписью «Родная великая любимая Алла».

К воротам замка Пугачевой и Галкина то и дело подъезжают машины с подарками.

Леонид Агутин в качестве поздравления спел вольную версию песни «Миллион алых роз»:

«Ретро FM» сегодня на сутки изменило свой формат вещания. В честь 70-летия Аллы Пугачевой в течение 24 часов в эфире звучат только ее песни. Проект получил название «Только Алла». Весь день в студию приходят звёзды – близкие друзья Аллы Пугачёвой, известные артисты и авторы её самых популярных песен.

По подсчетам журнала Forbes, состояние культовой в СССР певицы приближается к $100 миллионам. Кроме того, по возрасту Пугачева получает пенсию в размере 47 тысяч рублей (30 тысяч из нее надбавка от мэрии Москвы).

Кстати, самая популярная у россиян песня Аллы Пугачёвой — "Миллион алых роз". За неё проголосовало 19% участников опроса, проведённого [email protected] На второй строчке оказалась композиция "Позови меня с собой", она в списке любимых у 18% россиян. Далее в народном рейтинге песни "Этот мир придуман не нами" (15,5%), "Любовь похожая на сон" (15%) и "Айсберг" (14%).

Кроме того, респонденты особо отметили композиции "Не отрекаются любя", "Арлекино", "А знаешь, всё ещё будет". Менее одного процента опрошенных не смогли назвать любимую песню и заявили, что являются фанатами всего творчества Примадонны. В опросе приняли участие 2,4 тысячи россиян.

Новая биографическая книга «Алла Пугачева. Жизнь и приключения великой певицы» вышла в издательстве «Комсомольская правда». Ее написал журналист Алексей Беляков – автор самой первой биографии Пугачевой 1997 года «Алка, Аллочка, Алла Борисовна».

- Моя первая книга про АБ (и вообще первая о ней) вышла больше 20 лет назад, стала диким бестселлером, тираж более полумиллиона, - написал Алексей в фейсбуке. - Но она была слишком беллетристична и слишком комплиментарна, откровенно говоря. А главное – не отвечала на вопрос: почему именно АБ? Как этой рыжей девчонке без вокального образования удалось стать певицей номер на колоссальном пространстве? Даже больше – женщиной номер один. В этой книге я пытаюсь всё объяснить. Без апологетики, со всеми подробностями, не всегда приятными для героини. Но что уж теперь? Из жизни слова не выкинешь.

В комментариях автор отметил, что героиня книги не видела текст до его публикации. В аннотации к изданию в одном из интернет-магазинов сообщается следующее:

- Из книги вы узнаете, как мама гоняла маленькую Пугачеву мокрым полотенцем, чтобы та занималась сольфеджио; как Алла случайно попала на "Золотого Орфея", для которого быстро нашла старую песню "Арлекино"; как расколотила стекла в новеньких "Жигулях" мужа-режиссера; как ей помогал генерал КГБ; как хотела уехать из СССР после скандала в гостинице "Прибалтийская"; как чуть не умерла после пластической операции в Швейцарии; как стала мамой очаровательных близнецов и как сохранила невероятную энергию жизнелюбия.

Сегодня Анна Исаева, помощница Юлии Началовой, в своем инстаграме рассказала о благородном поступке Аллы Пугачевой. Оказывается, звезда на следующий день после смерти исполнительницы письменно обратилась в компетентные органы власти с просьбой помочь в захоронении 38-летней певицы.

Алла Пугачева отозвалась на Юлину трагедию на следующий день после смерти. Она письменно обратилась в компетентные органы власти с просьбой о помощи в захоронении певицы Юлии Началовой. И ничего, кроме благодарности к семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина, семья Началовых не испытывает. От меня лично - с наступающим, Примадонна!!! Всегда с восхищением, ваша поклонница, Анна Исаева.

Звезды российского-шоу бизнеса в соцсетях пишут поздравления Примадонне.

Полина Гагарина: С днём рождения, Алла Борисовна! Какое счастье вас окружает, какая любовь! Будьте здоровы всегда!

Владимир Пресняков-мл: Дорогая Аллочка!!!! Пол-жизни я провел с тобой рядом и благодарен за каждый прожитый день. Ты мой учитель, мой гуру, вложивший в меня столько сердца, сил, и мудрости. Не устаю вспоминать важные уроки, полученные от тебя. Моя искренняя любовь к тебе неисчерпаема и навсегда. Алла, будь здорова и счастлива! Пусть растут счастливыми твои и наши общие дети и внуки! Не перестаю восхищаться твоим талантом, талантом - жить, жить дальше! Поздравляю Тебя с юбилеем, очень люблю и ценю!

Дима Билан: С днём рождения Алла Борисовна! Любим вас бесконечно!!!! Максим, вы потрясающая семья ! Дай вам Бог светлейшего всего!!!

Светлана Лобода: Мы очень любим! Здоровья!!! Сил!! И Долгих счастливых лет жизни!

Юлия Савичева: С Днем рождения! Долгих лет и крепкого здоровья!

Натэлла Крапивина: С днем рождения, Алла Борисовна! Здоровья Вам и радости! И спасибо за рассказанные жизни, за эпические полотна судеб.

Наташа Королева: Спасибо Вам за жизненный опыт, за нужные слова в трудную минуту, за Вашу мудрость! Вы для меня большой пример Женщины, Мамы, Артистки!!! С Днём Рождения!!!

Николай Басков: Единственная и неповторимая Алла. Безгранично талантливый человек. И на сцене, и в жизни Вы состоялись так, как никто другой. Вам нет равных. Вы у нас всего одна! Алла Борисовна, я поздравляю Вас с юбилеем! Будьте самой счастливой, самой любимой, всегда на долгие годы оставайтесь такой же красивой, ошеломляющей, удивляющей и притягательной! Здоровья, радости и благополучия! Счастлив жить с Вами в одно время, петь на одной сцене. Дорожу нашей дружбой. Многая лета, великая певица!!!

Лолита: Покорившая не один Олимп и каждый раз поднимающаяся всё выше и выше, подстёгивающая нас всех, и зрителей, и артистов! Не останавливайтесь!! Мы должны двигаться за Вами! А Ваши Движения - Бесконечны!!! С Днём Рождения, Певица Алла Пугачева, спевшая про настоящие Чувства, как никто другой!!!! Дай Бог Желаний и Здоровья!!! Целуем Ваши Руки! Миллионы во всём Мире!

Глюкоза: Мы сами выбираем свою жизнь и как ее проживать. С днём Рождения, Алла Борисовна! Вы пример для многих. Здоровья вам и сил, чтобы наслаждаться этими бесценными моментами как можно дольше!

Вчера же Гостелерадиофонд опубликовал "запрещённый" в 1984 году клип Аллы Пугачёвой на песню "Айсберг".

В клипе Пугачёва предстаёт перед зрителями в дорогой шубе, а некто, чьё лицо мы долгое время не видим, везёт её на санях. Неоднократно в ходе ролика мы видим её лежащей на них. В конце ролика, когда возница устаёт, а Пугачёва падает с санок, мы видим лицо того, кто её тянул, — это сама Примадонна.

Это видео было запрещено после премьеры на Ленинградском телевидении. Властям не очень понравились позы певицы, которые сочли излишне вульгарными. Впрочем, вскоре он был разрешён.

Долгое время клип можно было найти в Сети в очень плохом качестве, однако накануне юбилея Пугачёвой Гостелерадиофонд решил опубликовать более качественное видео.

Министр культуры Владимир Мединский прислал поздравительную телеграмму: «Для миллионов людей Ваше имя стало настоящим символом современной отечественной эстрады. Великолепные вокальные данные, щедрый талант и удивительное обаяние позволили Вам добиться популярности, принесли искреннюю любовь поклонников и заслуженное признание коллег по сцене... Благодаря Вашей отзывчивости и стремлению помочь немало начинающих исполнителей состоялись в профессии, обрели свой путь в музыкальном искусстве».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Аллу Пугачеву одной из самых ярких звезд в истории эстрадного искусства. Такие слова содержатся в его поздравительной телеграмме певице по случаю 70-летнего юбилея. Лукашенко отметил, что творчество Пугачевой всегда было наполнено душевным теплом и глубоким смыслом и поэтому оно нашло отклик в сердцах поклонников по всему миру.

Концерт в честь 70-летия Примадонны пройдет 17 апреля в Кремле. Банкет для близких друзей состоится 20 апреля в одном из подмосковных ресторанов.

Вечером в эфире Первого канала вышел спецвыпуск программы «Пусть говорят» с участием Аллы Пугачевой и ее близкого круга: смотреть.

Интервью Аллы Пугачевой выйдет в эфир Первого канала 15 апреля 2019 года. Этот разговор состоялся между певицей и актером и режиссером Олегом Меньшиковым в рамках его YouTube-шоу «ОМ Олег Меньшиков» и был показан в июле 2018 года. Интервью стало для Пугачевой первым за десять лет. Эфир в 21.30.