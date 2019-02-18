Алла Пугачева подарила Александру Васильеву 13 платьев

Недавно он побывал в гостях у артистки в подмосковном замке, откуда вернулся с частью нарядов. «Алла Борисовна подарила мне 13 платьев, — рассказывает «СтарХиту» Александр Васильев. — С каждым связаны определенные моменты ее жизни. В одном балахоне, Пугачева их тогда любила, снималась в клипе «Балет» больше 20 лет назад, во втором она выходила на сцену в легендарных «Рождественских встречах», в третьем блистала на своем грандиозном шоу... Будут и наряды из фильма «Женщина, которая поет» и одноименной концертной программы, из «Монологов певицы».



Алла Пугачева

Кроме концертных луков на уникальной выставке можно будет увидеть вещи артистки, которые она носила и в повседневной жизни, а также аксессуары звезды.

«Экспозиция разместится на ВДНХ в 16-м павильоне, — продолжает Васильев. — Откроемся во второй половине года. Всего около полусотни нарядов. Недостающие возьму за пару месяцев до старта в аренду у Аллы Борисовны, она лично будет помогать их отбирать. Почти все раритетные, каждый — отдельное произведение искусства».

Стоимость экспонатов оценивается в несколько миллионов рублей. На вернисаж Васильев собирается пригласить, конечно же, саму юбиляршу, а также ее звездных друзей.