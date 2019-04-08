Алла Пугачева сменила имидж к 70-летнему юбилею

Алла Пугачева усердно готовится к своему юбилейному концерту, посвященному 70-летию певицы. Это первое за десять лет сольное выступление примадонны российской эстрады.



Алла Пугачева и Арутр Гаспарян

Побывать на репетиции у АЛЛЫ, как в космосе полетать. Я даже не про живой звук и невероятное пение. А вообще! Но пение потрясло... Даже меня. Почему даже? Да потому что в отличие от дурилок картонных я-то и так не сомневался. Царский подарок! Спасибо! Другие подробности позже. Немного терпения... Гаспаряну удалось побывать на репетиции Аллы Борисовны, чем он и похвастался в соцсети, выложив совместную фотографию с юбиляршей. Пользователи сразу отметили новую стрижку Пугачевой – певица сделала геометрическую челку и покрасила волосы в золотисто-рыжий оттенок.

Первым лайк под фото поставил Филипп Киркоров.

Музыкальное представление будет со спецэффектами. Примадонна намерена исполнить вживую не только старые хиты, но и новые композиции. За танцевальную часть концерта полностью отвечает Егор Дружинин (наставник шоу «Танцы» на телеканале ТНТ).

Фрагмент репетиций был выложен в фанатской группе Инстаграма, однако затем был удален.