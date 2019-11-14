Билли Айлиш посвятила новую песню брату

По словам певицы, эта композиция посвящается ее брату Финнеасу О'Коннеллу.

— Эту песню мы с братом написали друг о друге. Что бы ни случилось, мы всегда были и будем рядом, чтобы помочь с этим справиться, — цитирует Билли Just Jared.



Billie Eilish с братом Финнеасом

Брат играет большую роль в жизни Билли — он писал песни для ее дебютного альбома и продолжает всячески поддерживать сестру на ее творческом пути.

Под неторопливый бит Билли нашептывает признания то ли любовнику, то ли родственнику: «Я получила все, чего хотела, Не то, о чём ты думаешь» и задается вопросами вроде «Если бы я знала все это тогда, сделала бы я это снова?».