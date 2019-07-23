Billie Eilish представила линию мешковатой одежды

Billie Eilish объявила о деталях новой линии одежды в стиле граффити в сотрудничестве с дизайнерами Freak City. Коллекция включает в себя все - от принтов на футболках и шортах до юбок, топов и даже неоновых очков. Коллекцию можно купить на сайте певицы.



Billie Eilish

Цены на новую коллекцию колеблются от 45 до 145 долларов, и это первый момент, когда Билли показывает свою любовь к моде. Недавно Билли носила новое вдохновленное «Битлз» комбо от Стеллы Маккартни на сцене в Гластонбери, где она сыграла огромный сет на «Другой сцене». Она также вызвала дебаты после того, как раскрыла, почему она носит мешковатую одежду в новой рекламной кампании.

«Почему я ношу мешковатую одежду? - сказала она за кадром для рекламы. - Никто не может иметь мнения о человеке, потому что они не видят, что под одеждой. Никто не может сказать, что она стройная или толстая, «она не стройная или толстая», у нее плоская задница или у нее толстая задница. Никто не может сказать ничего подобного, потому что они не знают!».

Певица также рассказала о своем выборе моды. Называя музыкальную индустрию «чертовски ужасной», она говорила о двойных стандартах:

«Если бы я была парнем и носила эту мешковатую одежду, никто бы не стал глазеть на меня. Есть люди, которые говорят: «Оденься как девушка на этот раз! Носи облегающую одежду, ты была бы намного красивее, и твоя карьера была бы намного лучше! Нет, не будет. Этого буквально не было бы».