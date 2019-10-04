Брат Билли Айлиш выпустил дебютный альбом

В пластинку вошли семь треков, в том числе синглы «I Lost a Friend», «Shelter» и «I Don't Know You at All». В октябре Финнеас отправится на гастроли в поддержку альбома по США.

По словам музыканта, он хотел бы, чтобы название альбома оставалось для слушателей неясным и чтобы каждый мог вложить в него свой собственный смысл. При этом Финнеас уточнил, что «blood harmony» – «гармония крови» – это понятие, описывающее «биологическую химию», гармонию, складывающуюся, когда поют вместе члены одной семьи.



Финнеас и Билли Айлиш

Финнеас О'Коннелл успел поработать со множеством исполнителей, в том числе с собственной сестрой Билли Айлиш, для которой он написал такие хиты, как «Bad Guy», «All the Good Girls Go to Hell», «My Strange Addiction» и многие другие.